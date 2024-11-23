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Писториус: Конфликт на Украине перестал быть региональным
Украинский конфликт перестал быть региональным, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус.
Писториус считает, что конфликт на Украине больше «не является региональной войной», сообщает DPA, передает ТАСС. Такое заявление министр сделал на мероприятии, организованном Фондом имени Фридриха Эберта, близким к Социал-демократической партии Германии. По словам Писториуса, Россия перешла на военную экономику и производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз производит за год.
Он подчеркнул, что безопасность Европы находится под угрозой и потребовал от Германии активнее инвестировать в оборонные возможности страны. «Наша безопасность – хрупкое благо», – отметил министр, акцентируя внимание на необходимости усиления военных мощностей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям.