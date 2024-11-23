  • Новость часаРоссийские войска перерезали важную трассу снабжения ВСУ в Часовом Яре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США посоветовали Зеленскому помолиться о спасении в храме ВС России
    Бербок назвала Россию частью европейской семьи
    Пенсионерам решили дать новый способ подтверждения льгот
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Зеленский разозлился на Раду за отмену заседания
    Российские войска взяли в полуохват Часов Яр
    WSJ сообщила о создании на Украине «более чем одной» баллистических ракет
    Симоньян не исключила, что Беннетта могли убить за правду о конфликте на Украине
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    17 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    20 комментариев
    23 ноября 2024, 09:20 • Общество

    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    За что Сталин отправил в штрафники целый полк
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Владимир Нагирняк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целиком целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной?

    История советских штрафников Великой Отечественной началась 28 июля 1942-го после выхода приказа наркома обороны (НКО) № 227. В нем Сталин потребовал сформировать штрафные батальоны и роты, куда направлять отступивших без приказа командиров и бойцов, чтобы они на опасных участках фронта могли кровью искупить свою вину.

    Но иногда преступления и ошибки были столь масштабны и символичны, что наказанию подвергались не отдельные военнослужащие, а сотни бойцов и даже отдельные воинские части.

    Эшелон под трибунал

    18 мая 1944-го на станции Красноармейская в Харьковской области произошло чрезвычайное происшествие. Его участниками были бойцы эшелона с маршевым пополнением из 6-й запасной стрелковой дивизии, стоявшего там трое суток. Сопровождавшие их офицеры не знали своих подчиненных, не работали с ними, позволяя им нарушать дисциплину. В результате красноармейцы самовольно уходили со станции в город, где покупали у спекулянтов спиртное. В эшелоне началось пьянство.

    Спьяну подобрав неразорвавшуюся мину, бойцы стали разбивать ею доски для разведения костра. Мина взорвалась, несколько человек погибло и было ранено.

    Впрочем, к тому моменту и сам эшелон напоминал бомбу замедленного действия. Личный состав маршевого пополнения формировался без должной проверки, в результате чего в него попало значительное количество уголовников. Воспользовавшись инцидентом с миной, преступные элементы организовали беспорядки. Бойцы разоружили и избили своих офицеров.

    Вскоре о ЧП узнали в Москве. Так появился приказ НКО №0023, подписанный Сталиным 9 июня 1944-го. Это был один из наиболее грозных дисциплинарных приказов, отданных наркомом обороны во время войны.

    В нем Сталин приказал снять с должности и отдать под суд командующего Харьковским военным округом генерала Степана Калинина. Также «за формальное и безответственное отношение к формированию эшелона» с должностей были сняты начштаба 6-й запасной дивизии и командир 166-го запасного полка. Командир дивизии отделался выговором лишь потому, что недавно вступил в должность и в момент формирования и отправки пополнения был болен.

    Зачинщиков беспорядков Сталин приказал отдать под трибунал, а весь остальной состав эшелона, включая офицеров, отправить в штрафные части. Данный случай является, вероятно, первым, когда в «штрафную» одним приказом единовременно были отправлены сотни военнослужащих. Но не единственным.

    Утерянные святыни

    Еще 21 декабря 1942-го своим указом советское правительство ужесточило наказание за утрату знамени, являвшегося святыней для воинской части. Если ранее за это часть ждало расформирование, то теперь новое положение о Красном Знамени гласило, что при его потере «вследствие малодушия воинской части ее командир и весь командный состав, виновные в таком позоре подлежат суду Военного трибунала».

    Эта мера должна была не допустить повторения потери знамен в 1941-42 годах, когда советские войска оказывались в окружении. И, несмотря на то, что с 1943-го Красная Армия наступала, такие неприятные инциденты все еще происходили. К примеру, в октябре 1944 года в Венгрии были разом утрачены три полковых знамени.

    В это время 2-й Украинский фронт маршала Родиона Малиновского проводил Дебреценскую операцию. Сначала советское наступление было успешным. Но немецко-венгерские войска организовали контрудар и даже окружили конно-танковые группы генералов Иссы Плиева и Сергея Горшкова. Малиновский приказал им прорываться из окружения.

    Выход из окружения прошел в трудных условиях. По этому поводу Горшков позже доложил Малиновскому, что во время прорыва вражеская авиация бомбила и штурмовала  боевые порядки его 5-й гвардейского кавкорпуса, «нанося большие потери в людях, лошадях и сжигая автомашины и повозки». Во время боев пропали знамена четырех советских полков. Два из них принадлежали 8-му и 10-му гвардейским десантным полкам из 3-й дивизии, а два других 214-му и 220-му из 63-й кавдивизии. Правда, знамя последнего вскоре нашлось.

    Об остальных трех пропажах Малиновский был вынужден доложить в Москву. Теперь только Сталин мог решить судьбу трех полков и их командиров. Ознакомившись с подробностями произошедшего, главковерх принял соломоново решение.

    16 декабря 1944 года вышел приказ НКО №0405. В нем Сталин отметил, что десантные полки совершали прорыв в «исключительно тяжелых условиях». Бойцы и командиры обоих полков, охранявшие знамена, героически погибли в бою. Таким образом, их утрата произошла «не в результате малодушия, неорганизованности или трусости». Сталин приказал не расформировывать полки, сохраняя за ними гвардейские звания и ордена, и вручить им новые знамена.

    Но знамя 214-го кавалерийского полка, которым командовал гвардии подполковник Евгений Данилевич, было утрачено при других обстоятельствах. 23 ноября Сталин издал приказ №0380, в котором изложил свое решение. Во-первых, он отметил, что потеря знамени произошла из-за несогласованных действий частей. Сосед 214-го полка – 42-й гв. кавполк оставил свою позицию по приказу, но не предупредил об этом. Это привело к выходу противника к командному пункту 214-го полка через оголенный фланг, что подтолкнуло ассистентов знаменосца к попытке унести знамя в безопасное место. «Знамя полка, направленное с ассистентами к штабу дивизии, было утеряно», – говорилось в приказе.

    Во-вторых, Сталин отметил, что утрата знамени ведет к суду виновных, а часть к расформированию. Однако нарком учел, что утеря знамени 214-го полка произошла «не вследствие малодушия» его личного состава, а по «причине нераспорядительности» комполка. Поэтому, учитывая прошлые заслуги части, он решил не расформировывать ее, а перевести «в разряд штрафных», чтобы часть в боях искупила свою вину. Виновником утраты знамени Сталин назвал командира полка Данилевича, наказав его снижением звания до майора. Аналогичное наказание понес и командир полка, который находился с фланга – как тот, кто спровоцировал тяжелое положение соседа.

    «Штрафной» полк

    Решение Сталина было беспрецедентным. Впервые такому наказанию подвергались не отдельные люди или даже группы людей, а целая воинская часть, чей личный состав насчитывал не менее тысячи человек.

    Однако это значило и то, что дальнейшая жизнь штрафного полка регулировалась лично наркомом, а не положением о штрафниках 1942 года. И оно не распространялось на его бойцов и командиров. Они не были лишены званий, продолжали получать награды и благодарности. Таким образом, штрафной статус 214-го кавполка был скорее моральным наказанием.

    Не сказалось положение о штрафниках на военнослужащих 214-го полка и в плане боевых действий. Эта часть продолжала воевать наравне с другими частями своей дивизии. Более того, ей даже поручались важные задания. Например, в январе 1945 года группа казаков спасла положение 7-й стрелковой дивизии, предотвратив прорыв немецких войск в ее тыл. Казаки помогли пехоте, совершив, вероятно, одну из последних кавалерийских атак в той войне.

    И уже окончательно свою вину 214-й кавполк искупил в конце января 1945-го в боях у венгерского озера Беленце, когда противник силами двух танковых корпусов СС предпринял попытку деблокировать Будапешт. 20-21 января полк Данилевича снова попал в окружение. Несмотря на тяжелое положение, казаки вели бой и начали отступление лишь по приказу, прорвавшись к своим под прикрытием темноты.

    В целом в боях за Будапешт части 5-го гв. кавкорпуса, включая и штрафной полк, получили высокую оценку командующего фронтом маршала Федора Толбухина. В феврале 1945-го 214-й полк получил новое знамя, то есть искупил свою вину.

    Главное
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    Депутат Рады назвал Зеленского «клоуном» за ложь после удара «Орешника»
    Киев направил отряд дронов в Курскую область против «Ахмата»
    The Hill сообщил о планах конгресса обязать Трампа поддерживать Украину
    Маск предсказал быстрое банкротство США
    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ
    Мощная звуковая волна достигла Земли после столкновения галактик

    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям

    «Это прямой сигнал и вызов Западу, который поддерживает, финансирует и покровительствует войне на Украине». Так охарактеризовали обращение российского президента Владимира Путина об испытаниях ракеты «Орешник» в иностранной прессе. Между тем граждане западных стран призывают правительства сесть за стол переговоров и извиняются за последние политические решения собственных властей. Подробности

    Перейти в раздел

    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целиком целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    Война МУС и Израиля сыграла на руку России

    МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение суда уже поддержал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, однако в США готовятся ввести против МУС повторные санкции. В чем заключаются особенности этого противостояния и почему оно соответствует интересам России? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............