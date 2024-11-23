Посол Ирана потребовал наказать полицейских Казани за задержание студентов

Посол Ирана Джалали выразил недовольство задержанием иранских студентов в Казани

Tекст: Вера Басилая

Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил недовольство действиями российских правоохранителей, задержавших иранских студентов после массовой драки у Казанского федерального университета. Джалали потребовал привлечь к ответственности сотрудников полиции, причастных к этому инциденту, передает Ura.Ru.

«Любое неподобающее поведение в отношении иранских студентов и граждан подлежит осуждению, и российские ответственные должностные лица должны отвечать за такие печальные события. Самым серьезным образом был взят на контроль вопрос о имевшем место проявлении неподобающего отношения к иранским студентам в Казани», – заявил дипломат.

Джалали также добавил, что уже достигнуты «хорошие результаты» в разбирательстве инцидента и выразил надежду на скорое принятие мер против виновных полицейских. По его словам, иранское посольство продолжает активно следить за развитием ситуации и ожидает от российских властей принятия необходимых шагов для обеспечения справедливости.

Ранее в Казани у центра для иностранных студентов произошла массовая драка. К моменту открытия учреждения 22 ноября у здания собрались около 200 человек. По данным МВД Татарстана, два человека, начавшие драку на улице Гвардейской, были задержаны.

Ранее в Казани после сообщений о стрельбе в кафе был задержан мужчина.

В Сочи полиция задержала 23 мужчин, устроивших драку из-за девушки, в результате которой пострадал 17-летний подросток.