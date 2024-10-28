В Сочи мужчины устроили массовую драку из-за девушки

Полиция задержала в Сочи 23 мужчин за массовую драку из-за девушки

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел 27 октября и был вызван конфликтом из-за девушки. В результате драки пострадал 17-летний местный житель, который отказался писать заявление в полицию и обращаться к медикам,передает РИА «Новости».

По данным УВД, десять из 23 задержанных привлечены к административной ответственности. В отношении них составлены протоколы, они ожидают решения суда. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ведомство уточнило, что причиной драки стал конфликт между мужчинами из-за девушки.

Ранее в подмосковном Пушкино произошла массовая драка с участием 150 подростков.

Сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией задержали в Тутаеве Ярославской области более 20 человек, прибывших из Рыбинска для участия в конфликте с местными жителями.

До этого в Краснодарском крае были арестованы 12 человек за участие в массовой драке у Дома культуры в поселке Афипский.