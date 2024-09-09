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Арестованы участники массовой драки на Кубани
Арестованы 12 участников массовой драки на Кубани
За участие в массовой драке, произошедшей у Дома культуры в поселке Афипский в Краснодарском крае, арестованы 12 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
После массовой драки были задержаны 12 человек, включая 11 приезжих рабочих и одного местного жителя, сообщила Волк в Telegram-канале.
«По решению суда они подвергнуты административному аресту на срок от двух до семи суток», – написала она.
Напомним, у Дома культуры в поселке Афипский из-за девушки произошел конфликт, который перерос в массовую драку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».