Росгвардия задержала более 20 человек, приехавших «на разборки» в Тутаево

Скачко о задержании Усика: Для поляков нет ничего «святого» в политическом украинстве

Политолог Скачко: Поляки могли задержать Усика из-за обиды на Зеленского

Tекст: Анастасия Куликова

«Продолжается процесс приручения поляками украинцев в контексте Волынской резни. Дело в том, что этот вопрос – незаживающая рана двух стран, а Варшава требует искупления покаянием и разрешением на эксгумацию и опознание жертв тех событий. Но Киев этого не хочет», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Теперь произошло очередное обострение противостояния, в которое укладывается задержание Усика. Он, надо признать, выдающийся боксер, его знают во всем мире. Это прямо-таки символ Украины. И поляки, видимо, показывают, что для них ничего «святого» в так называемом политическом украинстве нет», – продолжил собеседник.

Не последнюю роль в этой истории сыграл и конфликт Владимира Зеленского с Радославом Сикорским, считает эксперт. Он также допускает, что задержание могло быть не столько указанием польских властей, сколько решением силовиков в аэропорте, оскорбившихся поведением Киева.

Ранее украинский боксер Александр Усик назвал недоразумением свое задержание в Польше. Он выразил уважение польским правоохранителям, которые «выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии».

Напомним, Усика задержали вечером 17 сентября в аэропорту Кракова. В ситуацию вмешались украинские дипломаты: на место выехал генконсул Украины. Глава МИД Андрей Сибига поручил ему выразить протест польской стороне.

Позднее Владимир Зеленский сообщил, что Усика отпустили. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», – заявил он. Однако как сообщил пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела Службы охраны границы Яцек Михаловский, «это было не задержание, а сопровождение в служебные помещения».

«Оба мужчины не были допущены на рейс авиаперевозчиком и потеряли статус пассажиров. Они не хотели покинуть выход на посадку, несмотря на просьбы службы охраны аэропорта <…> Оба мужчины довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли», – приводит ТАСС слова Михаловского.

Примечательно, что накануне СМИ сообщали о ссоре Владимира Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Польский портал Onet отмечал, что среди прочего Зеленский обвинил Варшаву в недостаточной поддержке Украины в вопросе ее вступления в ЕС. Сикорский в ответ заявил, что Польше потребовалось десятилетие для членства в объединении, а запрашиваемые украинским президентом сроки нереалистичны. Также стороны поспорили по вопросу эксгумации жертв Волынской резни.