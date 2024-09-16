Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.0 комментариев
После массовой драки со стрельбой на севере Москвы задержали более 20 человек
Потасовка на бытовой почве произошла на Дмитровском шоссе на севере Москвы, задержаны более 20 человек, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Как сообщили в главке, между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве, переросший в драку, в результате которой один человек получил телесные повреждения и был направлен в больницу, передает ТАСС.
Там добавили, что в полицию доставили более 20 участников конфликта, возбуждено дело по статье о хулиганстве.
В правоохранительных органах уточнили, что инцидент произошел на складе, в ходе драки была стрельба, на месте происшествия изъяты гильзы от травматического оружия.
Ранее в ресторане на Малой Бронной улице в центре Москвы произошла драка между посетителями со стрельбой.