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Минпросвещения: новый стандарт не затронет будущих старшеклассников
Новый стандарт обучения не затронет старшеклассников 2027 года
Обновленный образовательный стандарт для старшей школы вступит в силу осенью 2027 года, первыми по нему начнут учиться десятиклассники, пояснили в Минпросвещения.
Внедрение нового формата обучения запланировано на 1 сентября 2027 года.
«Обучение по обновленному стандарту начнется с 1 сентября 2027 года – первыми на него перейдут десятиклассники», – рассказали в ведомстве РИА «Новости».
Таким образом, изменения не затронут тех, кто пойдет в выпускной класс в 2027 учебном году.
Одиннадцатиклассники продолжат заниматься по действующим правилам до завершения 2027/28 учебного года. Соответствующий приказ, утверждающий новые стандарты среднего общего образования, уже подписан в Минпросвещения России.
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