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Мошенники придумали новую схему кражи денег через онлайн-курсы
Мошенники придумали новую схему обмана под видом продажи образовательных онлайн-курсов, похищая деньги и персональные данные доверчивых пользователей, рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз «Солар» Александр Вураско.
«Злоумышленники используют мошеннические схемы, связанные с продажей обучающих онлайн-курсов, чтобы красть у пользователей их персональные данные, деньги, получать удаленный доступ к смартфонам, заражая устройства вредоносными программами», – сказал он РИА «Новости».
Эксперт посоветовал проверять юридическое лицо и получателя платежа. Если курс предлагают в социальных сетях или мессенджерах, следует найти официальный сайт компании. Для проверки не стоит использовать ссылки или телефоны, предоставленные «куратором».
Эксперт пояснил, что информацию об организации можно найти по ИНН, ОГРН или названию через сервисы ФНС. В случае обещания диплома или сертификата нужно проверять образовательную лицензию.
Насторожить должны просьбы перевести деньги на личную карту, а также гарантии трудоустройства или высокого дохода.
Если средства уже отправлены, Вураско рекомендовал срочно обратиться в банк, сохранить все данные о сделке и написать заявление в полицию.
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