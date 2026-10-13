В Госдуме объяснили пользу от сохранения банковских смс

Депутат Чернышов: Сохранение смс банков и госсервисов помогает при сбоях

Tекст: Алексей Дегтярёв

В первую очередь важно сохранять уведомления о списании и зачислении денег, входе в личный кабинет, смене пароля или номера телефона, подтверждении подачи заявления на портале «Госуслуги», записи на прием, назначении выплат, начислении налогов и штрафов, пояснил депутат «Газете.Ru».

«Такие сообщения помогают восстановить последовательность событий, если возникла спорная ситуация», – заявил Чернышов. Он добавил, что СМС помогают установить точное время операции или обращения, что упрощает взаимодействие с банками и ведомствами.

Сохраненные сообщения полезны при задержках банковских переводов, ошибках платежей, двойных списаниях или оформлении возврата средств. В случае технических сбоев или недоступности личного кабинета госуслуг уведомления также помогут разобраться в ситуации.

Чернышов подчеркнул, что подозрительные СМС нельзя игнорировать. В таких случаях нужно связаться с банком, заблокировать карту или доступ к личному кабинету.

При этом хранить все СМС долго не нужно. Одноразовые коды быстро теряют актуальность, а уведомления о денежных операциях можно удалять после их подтверждения в выписке или приложении, заключил депутат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе IT-эксперт раскрыл схему кражи денег через якобы обновление «Госуслуг». В начале месяца омбудсмен Яна Лантратова объясняла порядок действий при взломе аккаунтов на портале. В МВД предупредили, что мошенники начали выманивать СМС-коды под видом сотрудников военкоматов.