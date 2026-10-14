Мошенники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта

МВД: Телефонные мошенники научились копировать голоса граждан с помощью ИИ

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе телефонных звонков злоумышленники собирают голосовые данные граждан, чтобы затем сгенерировать аудиозаписи для обмана их родственников, пояснил Кононенко, передает РИА «Новости».

«Искусственный интеллект сегодня используется для преобразования речи и для преобразования видео... Преобразовать речь с использованием искусственного интеллекта сегодня возможно за три секунды разговора, либо за шесть произнесенных фраз. Соответственно, преобразованная ваша речь, она потом будет использоваться в отношении вас и против вас», – заявил представитель ведомства.

Измененный голос применяется для имитации звонков близким с сообщениями о вымышленных авариях или других бедах. В связи с этим в ведомстве порекомендовали избегать слов «да», «подтверждаю» и «принято» при разговорах с незнакомцами.

Кроме того, аферисты способны аналогичным образом подделывать видеозаписи с участием жертвы для дальнейших схем обмана.

Ранее злоумышленники научились красть пароли от «Госуслуг» под видом выдачи загранпаспортов.

На прошлой неделе МВД дало родителям советы по защите детей от телефонных аферистов.