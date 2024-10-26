Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?4 комментария
Подростки устроили массовую драку в Пушкино
Прокуратура Московской области взяла на контроль дело о массовой драке подростков в Пушкино
В подмосковном Пушкино в городском парке произошла массовая драка с участием подростков, прокуратура взяла расследование под контроль, сообщила прокуратура Московской области.
Инцидент случился в городском парке Пушкино около шести часов вечера в субботу, обстоятельства выясняются,сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила в прокуратуру видео с места происшествия. По ее словам, драка началась как «разборка подростков», и обе стороны конфликта решили позвать на помощь друзей. По предварительным данным, участие в конфликте приняли около 150 человек.
Ранее после массовой драки со стрельбой на севере Москвы задержали более 20 человек.
До этого за участие в массовой драке у Дома культуры в поселке Афипский в Краснодарском крае арестованы 12 человек.
Кроме того, СК возбудил уголовное дело после массовой драки мигрантов в Подмосковье.