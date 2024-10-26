Подростки устроили массовую драку в Пушкино

Прокуратура Московской области взяла на контроль дело о массовой драке подростков в Пушкино

Tекст: Вера Басилая

Инцидент случился в городском парке Пушкино около шести часов вечера в субботу, обстоятельства выясняются,сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила в прокуратуру видео с места происшествия. По ее словам, драка началась как «разборка подростков», и обе стороны конфликта решили позвать на помощь друзей. По предварительным данным, участие в конфликте приняли около 150 человек.

Ранее после массовой драки со стрельбой на севере Москвы задержали более 20 человек.

До этого за участие в массовой драке у Дома культуры в поселке Афипский в Краснодарском крае арестованы 12 человек.

Кроме того, СК возбудил уголовное дело после массовой драки мигрантов в Подмосковье.