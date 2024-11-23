Медведев заявил, что европейцы замерзают без российского газа

Tекст: Александра Юдина

По его словам, жители европейских стран сталкиваются с холодом, а их промышленные предприятия приостанавливают работу, передает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что такой сценарий стал результатом санкционной политики Запада в отношении России. Он напомнил, что еще при Дональде Трампе в США планировалось ограничить поставки российского газа в Европу и заменить его на американские энергоресурсы.

«Европейцы вынуждены замерзать, поскольку поставки нашего газа прекратились, а их производства не могут функционировать полноценно», – заявил Медведев.

Также он отметил зависимость европейской экономики от внешних поставок энергоресурсов, что, по его мнению, лишний раз подчеркивает важность диверсификации источников энергии.

Ранее сообщалось, что на фоне похолодания страны Европы значительно увеличили расход газа из подземных хранилищ (ПХГ). С начала нынешнего отопительного сезона отбор газа уже на 67% превышает средние показатели за аналогичные периоды последних пяти лет.

Напомним, Россия вновь стала ведущим поставщиком газа в Евросоюз, достигнув доли 23,7% в совокупном импорте и обогнав других основных экспортеров, таких как Алжир и США.