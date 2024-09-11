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    11 сентября 2024, 16:10 • Справки

    Какие льготы и выплаты дает самозанятым государство

    Какие льготы и выплаты дает самозанятым государство
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Самозанятость в России набирает все большую популярность. Этот формат работы ценится своей гибкостью, а потому на него перешли уже больше 10 млн российских граждан, половина из которых прежде никак не декларировала свои доходы, работая «в черную». Государство со своей стороны активно поддерживает развитие самозанятости, предлагая ряд льгот и упрощенную систему налогообложения. Расскажем о мерах поддержки самозанятых подробнее.

    Специальный налоговый режим для самозанятых

    Ключевым инструментом государственной поддержки самозанятых является действие уникального налогового режима – налога на профессиональный доход (НПД), который появился в нашей стране в 2019 году. Этот режим существенно упрощает процедуру уплаты налогов и позволяет вести законную деятельность без регистрации как ИП.

    Самозанятые платят налог по ставке 4% от дохода, если средства получены ими от других граждан (физлиц). Если же заказчиком услуг является компания (юрлицо), то ставка составляет 6% (кстати, обычно компании покрывают налог самостоятельно, выплачивая гонорар по договору с самозанятым с учетом этой ставки).

    Спектр деятельности граждан, которые уплачивают НПД, весьма широк и продолжает расширяться. Самые популярные сферы деятельности – такси и услуги красоты, грузоперевозки, аренда недвижимости, услуги по ремонту, реализация продукции собственного производства, няни и репетиторы.

    О сути самозанятости, о плюсах и минусах данного режима работы газета ВЗГЛЯД писала ранее в отдельном материале. На этот раз сконцентрируемся на льготах и выплатах, которые от государства положены самозанятым.

    Введение специального налогового режима для самозанятых стало важным шагом в развитии предпринимательства в России. Оно позволило легализовать значительную часть теневой экономики и создать благоприятные условия для работы миллионов граждан. Государство продолжает совершенствовать систему поддержки самозанятых. В планах – расширение спектра услуг, которые можно оказывать в рамках НПД, а также упрощение процедур взаимодействия с налоговыми органами.

    Льготное кредитование для самозанятых

    Данная мера поддержки позволяет самозанятым получить финансовые ресурсы для расширения бизнеса, обновления оборудования или выхода на новые рынки. Льготное кредитование – это спецпрограмма, позволяющая получить кредит на более выгодных условиях, чем обычно. Это означает более низкую процентную ставку, увеличенный срок кредитования и возможность отсрочки платежей.

    Ставка по кредиту, который может оформить через Фонд поддержки предпринимателей плательщик НПД, чтобы развиваться профессионально, составляет от 3% до 5% годовых. Максимальный срок кредитования – до двух лет. Сумма кредита составит 500 тыс. рублей.

    Полученные средства можно использовать для инвестирования в бизнес, закупки оборудования, расширения ассортимента услуг и т. д. Каждый регион имеет свои программы льготного кредитования, поэтому необходимо уточнить условия в конкретном банке или фонде.

    Для оформления кредита обычно требуются документы, в том числе паспорт и выписка из приложения «Мой налог», подтверждающая регистрацию в качестве самозанятого. Чтобы подтвердить целевое использование кредитных средств могут попросить бизнес-план.

    Льготное кредитование – это отличная возможность для развития своего бизнеса и увеличения доходов. Однако перед тем как подавать заявку на кредит, необходимо тщательно изучить условия различных программ и выбрать наиболее подходящую. Изучите предложения разных банков и фондов поддержки, чтобы выбрать максимально выгодные условия.

    Информационная поддержка

    Для успешного развития своего дела самозанятым необходима не только финансовая поддержка, но и информационная. Государство предоставляет различные инструменты для получения актуальной информации о мерах поддержки, обучения и развития бизнеса. Одним из ключевых ресурсов для самозанятых является федеральный проект «Мой бизнес», направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства. В рамках этого проекта создана сеть центров поддержки, которые оказывают широкий спектр услуг для предпринимателей, включая самозанятых.

    Центры «Мой бизнес» – это региональные площадки, задачей которых является поддержка малого и среднего предпринимательства. Они призваны стать единым окном для бизнеса, где можно получить всю необходимую информацию и помощь на всех этапах развития.

    Какие услуги предоставляют центры «Мой бизнес»?

    В первую очередь это консультационные услуги. Специалисты центров помогут выбрать оптимальную правовую форму, систему налогообложения, разработать бизнес-план и решить другие вопросы, связанные с ведением бизнеса.

    Кроме того, на базе центров проводятся обучающие тренинги, круглые столы, семинары и мастер-классы по различным аспектам предпринимательской деятельности. Центры «Мой бизнес» помогают бизнесу разработать маркетинговую стратегию, создать сайт, продвигать свои товары и услуги на рынке.

    Также самозанятых в этих центрах информируют на тему доступных грантов и субсидий, льготного кредитования и других финансовых инструментов. Здесь плательщики налога на профдеятельность могут получить помощь в регистрации бизнеса, получении лицензий, разрешений и других документов. Организуются бизнес-миссии, выставки и другие мероприятия, способствующие налаживанию деловых контактов.

    Центры «Мой бизнес» задумывались как «одно окно» по всем вопросам для предпринимателей. Его контакты можно найти на официальном сайте проекта. В нашей стране действуют более 400 отделений этой федеральной сети.

    Социальный контракт

    Это соглашение между гражданином и государством, в рамках которого нуждающееся лицо получает финансовую помощь для выхода из трудной жизненной ситуации и улучшения своего материального положения. Для самозанятых это может стать отличной возможностью получить стартовый капитал для развития своего дела.

    Кому положен социальный контракт? Заключить соцконтракт могут самозанятые с низким доходом, который составляет ниже прожиточного минимума. Для получения льготы от них требуется предоставить бизнес-план развития собственного дела. Кроме того, о потраченных средствах впоследствии потребуется отчитаться.

    Средства, полученные по соцконтракту, можно использовать на:

    – Освоение новой специальности и повышение квалификации. Лимит помощи на эти цели составляет 30 тыс. рублей.

    – Развитие подсобного хозяйства: приобретение сельхозтехники, семян, удобрений и других необходимых материалов. Здесь лимит значительно выше – до 200 тыс. рублей.

    – Открытие и развитие своего бизнеса, в том числе аренда и приобретение оборудования, материалов и сырья, маркетинг и продвижение. На эти цели можно направить до 350 тыс. рублей.

    Обычно соцконтракт заключается на срок до года. После получения средств необходимо отчитаться об их целевом использовании. Для этого нужно предоставить чеки, а также заключенные с клиентами договоры.

    Налоговый вычет

    При регистрации в качестве плательщика НПД автоматически появляется налоговый бонус, размер которого составляет 10 тыс. рублей. Это позволяет снизить сумму налога к уплате в первые месяцы работы.

    При каждом оформленном чеке сумма налога автоматически уменьшается. Если вы работаете с физлицами, то ставка снижается до 3% (вместо стандартных 4%), а при работе с компаниями – до 4% (вместо 6%). Сниженные ставки будут действовать до тех пор, пока плательщик не выберет бонус в размере 10 тыс. рублей. После этого начинают действовать стандартные ставки.

    Вычет предоставляется только один раз при регистрации. Расчеты производятся автоматически в приложении «Мой налог». Подавать дополнительных документов не требуется.

    Нулевая комиссия при получении оплаты

    Принимать оплату самозанятые могут в режиме реального времени через Систему быстрых платежей. Это не просто удобный инструмент, но и возможность существенно сэкономить на комиссиях.

    Принимать платежи от заказчиков можно по номеру телефону. Для клиента это максимально простой способ. Также можно отправить заказчику платежную ссылку, которую можно генерировать самостоятельно для каждого платежа.

    Также платеж по услугам может осуществляться через QR-код, а для регулярных платежей можно настроить подписку – и деньги будут автоматически списываться с карты клиента.

    При переводах по СБП действует нулевая комиссия.

    Кроме того, банки предлагают самозанятым специальные тарифы с минимальными комиссиями. В зависимости от банка и условий тарифа, комиссия может составлять 0,4% или 0,7% от суммы платежа, но не более 1500 рублей. Некоторые кредитные организации предлагают по таким операциям нулевые комиссии.

    Льготная аренда

    Такая мера поддержки действует не во всех регионах и не для всех видов деятельности. Тем не менее некоторые самозанятые при помощи региональных властей могут арендовать рабочее пространство (офис, коворкинг, производственное помещение) по сниженной стоимости. Обычно льготная аренда предоставляется в бизнес-инкубаторах или технопарках.

    Для получения такой аренды обычно проводится оценка со стороны независимого специалиста. На этой основе рассчитывается рыночная стоимость аренды. Комиссия, как правило, устанавливает льготную ставку аренды, которая значительно ниже рыночной. Например, в первый год аренды может действовать скидка 60%, во второй – 40%, а на третий год стоимость аренды может быть равна рыночной. Срок заключения договора, как правило, составляет три года.

    Но не все виды деятельности могут быть допущены к льготной аренде. Например, могут быть ограничения для адвокатов или тех, кто оказывает медицинские услуги. Также может потребоваться предоставить бизнес-план, демонстрирующий перспективность проекта.

    Обычно льготная аренда предоставляется только резидентам того региона, где расположен бизнес-инкубатор.

    Аренда без проведения торгов

    У самозанятых есть возможность арендовать государственное и муниципальное имущество без участия в конкурсах и аукционах. Раньше такая возможность была доступна только субъектам малого и среднего предпринимательства. Это нововведение существенно упрощает процесс получения в аренду помещений, оборудования и других видов имущества.

    Регистрация товарного знака

    Относительно недавно самозанятые получили право регистрировать собственные товарные знаки наравне с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

    Товарный знак – это уникальное обозначение, которое используется для отличия товаров или услуг одного лица от аналогичных товаров или услуг других лиц. Это может быть название, слово, слоган, изображение, сочетание цветов или трехмерная фигура. Регистрация товарного знака дает его владельцу исключительное право на его использование.

    Почему регистрация товарного знака важна для самозанятых?

    – Защита бренда от недобросовестной конкуренции и подделок.

    – Укрепление репутации благодаря узнаваемому бренду.

    – Наличие зарегистрированного товарного знака придает вашему бизнесу солидности и повышает его привлекательность для клиентов и партнеров.

    – Возможность лицензирования и получения дополнительного дохода.

    Скидка на место в коворкинге

    Коворкинг – это современное решение для тех, кто предпочитает работать не дома, а в общей рабочей зоне. Это может быть как небольшое помещение с несколькими рабочими местами, так и крупный центр с различными зонами для работы, отдыха и общения. Они создают атмосферу, способствующую продуктивной работе.

    В коворкингах обычно есть все необходимое для работы: быстрый интернет, принтеры, сканеры, переговорные комнаты и т. д. Кроме того, здесь можно познакомиться с другими предпринимателями, обменяться опытом и найти новых клиентов.

    Аренда места в коворкинге часто обходится дешевле, чем аренда отдельного офиса. При этом для самозанятых зачастую предоставляются хорошие скидки или специальные условия. Размер скидки может варьироваться в зависимости от региона, коворкинга и условий программы поддержки самозанятых. Для льготников стоимость рабочего места на месяц может составлять около 2000 рублей.

    Некоторые коворкинги предлагают бесплатный пробный период, чтобы самозанятые могли оценить условия работы и принять решение о долгосрочной аренде.

    Торговые места на ярмарках

    Для самозанятых, которые занимаются фермерством, представляют торговые места на ярмарках для реализации товаров и услуг. Такие площадки обычно организуются на открытых территориях, в парках, скверах или на центральных улицах городов.

    На ярмарках можно привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость своего бренда. Кроме того, это возможность прямых продаж, налаживания контактов с покупателями, шанс рассказать о своих товарах и услугах. Участие в ярмарках дает возможность познакомиться с другими предпринимателями, обменяться опытом и найти новых партнеров.

    Многие ярмарки ориентированы на поддержку местных производителей, что создает благоприятные условия для самозанятых.

    Самозанятым предоставляется до 60% торговых мест на уличных и временных рынках. Это позволяет им конкурировать с другими продавцами на равных условиях. В некоторых регионах для самозанятых могут действовать специальные тарифы на аренду торговых мест.

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