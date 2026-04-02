Песков рассказал о круглосуточной работе сотрудников Кремля

Песков: Сотрудники Кремля иногда работают круглые сутки

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, такой режим работы связан с командировками и спецификой деятельности, а отдыхать по выходным удается не всегда, передает ТАСС.

«Мы работаем иногда по ночам, во время командировок мы работаем круглые сутки. Мы работаем иногда по выходным. Иногда отдыхаем по выходным. Как получается», – заявил Песков изданию Life.

Он отметил, что Кремль не участвует в обсуждении идеи перехода на 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю, поскольку в администрации уже фактически нет фиксированного графика. Пресс-секретарь подчеркнул, что вопрос регулирования продолжительности рабочей недели относится к компетенции каждого работодателя, и работник имеет право не соглашаться с предлагаемыми условиями.

Напомним, бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю с 8.00 до 20.00, чтобы ускорить трансформацию экономики.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил Дерипаске лично испробовать режим шестидневной рабочей недели с 12-часовыми сменами.

Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил у Дерипаски уточнить, каким образом тот представляет переход на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем.