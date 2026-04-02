Спикер Меджлиса: Семь миллионов иранцев готовы защищать страну с оружием в руках

Спикер Меджлиса Галибаф: Семь миллионов иранцев готовы защищать страну с оружием в руках

Tекст: Мария Иванова

Около семи миллионов жителей Ирана выразили готовность встать на защиту страны с оружием в руках, сообщает ТАСС. С таким заявлением выступил председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф на своей странице в соцсети.

«Прямо сейчас, менее чем за неделю, в результате мощной национальной кампании, охватившей всю страну, было собрано семь миллионов иранцев, которые выразили готовность взять в руки оружие и встать на защиту своей страны», – написал Галибаф. По его словам, иранцы готовы до конца защищать республику, не щадя собственной жизни.

Ранее, 29 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут попытаться захватить иранский остров Харк, где находится ключевая инфраструктура для экспорта нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил о тайной подготовке США к наземной операции против республики.

Галибаф ранее предупредил о «пропитанном кровью» захватчиков Персидском заливе в случае удара по иранским островам.

Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи заявил о высокой боеготовности армии и готовности страны отразить возможное наземное вторжение США.