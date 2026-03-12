С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Иран пригрозил пропитать Персидский залив кровью американских солдат
Тегеран предупредил об отказе от сдерживания при атаке на острова
Тегеран предупредил, что в случае удара по иранским островам Персидский залив, по выражению председатель парламента Ирана Мохаммада Багер-Галибафа, будет «пропитан кровью» нападающих.
Председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф заявил о готовности страны изменить оборонную стратегию в случае внешней угрозы, передает РИА «Новости».
Политик подчеркнул, что нападение на участки суши повлечет необратимые последствия для противника.
«Любая агрессия против иранских островов разрушит всякое сдерживание. Мы откажемся от всякого сдерживания и заставим Персидский залив пропитаться кровью захватчиков. Кровь американских солдат – личная ответственность Трампа», – написал он в соцсети.
Напряженность в регионе возросла после того, как 28 февраля США и Израиль атаковали объекты в Иране, включая Тегеран. Исламская республика отвечает ударами по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о бессрочном характере совместной с США военной операции против Тегерана.
Постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани сообщил о гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в результате этих атак.