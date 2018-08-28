Суд заочно арестовал экс-директора «Трансаэро»

Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора «Трансаэро» Александра Бурдина, обвиняемого в невыплате зарплат, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

«Постановлением суда в отношении Бурдина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России», – передает «Интерфакс» слова Котоминой.

Она добавила, что Бурдин объявлен в международный розыск по статье о «невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат свыше двух месяцев».