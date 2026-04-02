В Совфеде предложили ударить по центрам принятия решений ВСУ после атаки на Уфу

Джабаров предложил бить по центрам принятия решений ВСУ после атаки на Уфу

Tекст: Валерия Городецкая

Так сенатор прокомментировал атаку украинских беспилотников на Уфу, передает «Лента.Ру».

По словам Джабарова, удары украинских дронов направлены на то, чтобы нанести максимальный вред российским нефтеперерабатывающим заводам, особенно на фоне растущего мирового нефтяного кризиса. «Я думаю, что нанесению умышленных ударов по таким местам, где возможно возгорание, ответ может быть только один. Может, и не симметричный, но такой, чтобы это было очень чувствительно для Украины», – отметил он.

Сенатор подчеркнул, что киевские власти не намерены идти на мирное соглашение с Россией и планируют воевать как минимум два года, рассчитывая на финансовую и военную поддержку Запада. В этой связи, считает он, пришло время изменить подход к ответным мерам.

Джабаров также сообщил, что российские военные и региональные власти уже принимают меры по усилению защиты стратегически важных объектов. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности страны – задача не только военных, но и всех граждан.

Напомним, в Уфе после атаки беспилотников загорелся НПЗ.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что беспилотный летательный аппарат в ходе террористической атаки на Уфу попал в жилой дом.