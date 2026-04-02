Tекст: Денис Тельманов

Во Львове произошел инцидент с нападением на сотрудника территориального центра комплектования, которому неизвестный перерезал шею. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Позднее стало известно, что пострадавший скончался от полученных ран.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале издания, полиция проводит поиски подозреваемого. Официальные детали происшествия пока не разглашаются, следственные действия продолжаются.

На фоне усиливающейся мобилизации такие случаи вызывают широкий общественный резонанс. В последнее время участились жалобы на насильственное задержание подлежащих призыву мужчин сотрудниками военкоматов, что сопровождается применением силы и провоцирует протесты среди населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники территориального центра комплектования на Украине получили разрешение открывать огонь по жителям Херсона в случае сопротивления.

В Луцке беременная женщина пострадала, когда пыталась не дать сотрудникам ТЦК забрать мужчину.

В Харькове вооруженные сотрудники ТЦК в состоянии алкогольного опьянения застрелили людей во время проведения мобилизационных мероприятий.