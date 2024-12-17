МВД предупредило о мошенничестве через интернет-магазины

МВД выявило мошенничество через мобильный троян при покупках в интернет-магазинах

Tекст: Мария Иванова

Министерство внутренних дел сообщило о новой схеме мошенничества, связанной с покупками в интернет-магазинах, пишет ТАСС. Мошенники создают фальшивые сайты оптовых магазинов, предлагая товары по низким ценам. Для оформления заказа необходимо предоставить фамилию, имя, отчество, адрес и номер телефона.

После оформления заказа пользователи получают сообщение, что товар отправлен, и им предлагают скачать специальное приложение для его отслеживания. По словам представителей МВД, вместо трекера пользователи загружают вредоносное программное обеспечение под названием Mamont. Этот банковский троян позволяет мошенникам получить доступ к телефону и извлечь конфиденциальные данные, включая информацию для входа в банковские приложения, контакты, фотографии, электронную почту и даже криптографические ключи.

Ранее гендиректор Профессиональной юридической группы Давид Адамс рассказал, что номер СНИЛС может быть использован мошенниками для оформления микрозаймов.

Глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин предупредил россиян о мошеннических схемах, которые могут быть особенно актуальны в период новогодних праздников.

По данным ВТБ, мошенники с помощью шпионских программ начали клонировать кредитные карты россиян и использовать их для оплаты покупок через NFC-терминалы.