Россиянам рассказали о новогодних схемах мошенников

Эксперт Щельцин предупредил о мошеннических схемах в новогодние праздники

Tекст: Александра Юдина

По его словам, злоумышленники могут воспользоваться тем, что многие граждане получают в конце года различные выплаты, а также тем, что с 1 января обычно вступают в силу новые законы, передает «Лента.ру».

«Мошенники могут использовать эти тезисы, которые отлично сопрягаются с чем-то волшебным, нестандартным, необычным. И под этим соусом они могут забирать нужные им данные граждан для того, чтобы лишать их финансов, а не наоборот», – предупредил Щельцин.

Эксперт призвал россиян быть бдительными и подвергать сомнению любые нестандартные предложения, особенно если они содержат элемент неожиданности и требуют срочного принятия решения.

«Человек под натиском этих моментов выключает в себе какую-либо рассудительность, желание взять паузу, подумать, посоветоваться. Бывает, мошенники специально говорят о том, что в рамках какого-то процесса, наоборот, нельзя никому об этом рассказывать, иначе вы нарушите гостайну или что-то еще», – заключил он.

Ранее сообщалось, что эксперты выявили шесть схем интернет-мошенничества, включая фейковые сайты распродаж и розыгрышей, нацеленных на обман пользователей в преддверии Нового года.

Кроме того, мошенники распространяют поддельные ссылки на ресурсы Транспортного комплекса Москвы, предлагая пополнение карты «Тройка» и карты москвича.

А Центробанк России выявил новую схему мошенничества, в которой злоумышленники публикуют фальшивые вакансии, чтобы обмануть людей и украсть их личные и банковские данные.