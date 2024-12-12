Эксперты выявили шесть популярных схем интернет-мошенничества перед Новым годом

Эксперты выявили шесть основных схем интернет-мошенничества перед Новым годом

Tекст: Мария Иванова

В преддверии Нового года, когда активность покупок достигает пика, интернет-мошенники используют шесть различных схем для обмана пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию Центра мониторинга внешних цифровых угроз Александра Вураско. Эти схемы включают: фиктивные новогодние распродажи, фальшивые «розыгрыши» на фишинговых сайтах и поддельные сайты для заказа елок или вызова Деда Мороза.

Мошенники также создают фальшивые сайты для бронирования отелей и покупки билетов на транспорт, а также сайты с билетами на новогодние шоу. Пользователей привлекают и на фейковые голосования, где для участия в «конкурсе новогоднего рисунка» нужно ввести данные аккаунта в мессенджере.

Основная цель мошенников – завладеть деньгами и личными данными. Например, в случае с фиктивными распродажами товар не доставляется, хотя оплата уже произведена. В других схемах, например, при «розыгрышах», от победителей требуют предоставить личные данные, чтобы якобы получить приз.

Напомним, накануне в Москве ФСБ и МВД выявили три нелегальных кол-центра, которые обманывали десятки тысяч граждан из более 20 стран, а похищенные средства использовали для финансирования вооруженных сил Украины.

Мошенники распространяют поддельные ссылки на ресурсы Транспортного комплекса Москвы, предлагая пополнение карты «Тройка» и карты москвича, что может привести к потере денег, отметили в ведомстве.

Следственный комитет предупредил граждан о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников ведомства, стремясь запугать людей и выманить у них деньги, используя поддельные документы.