ФСБ обнаружила в Москве кол-центры, обманывавшие десятки тысяч людей из 20 стран

Tекст: Мария Иванова

ФСБ совместно с МВД выявила в Москве три нелегальных кол-центра, обманывавших десятки тысяч граждан из более чем двадцати стран. Как сообщает ТАСС, деятельность этих кол-центров контролировалась международной сетью мошенников, подконтрольной разыскиваемому главарю ОПГ «Химпром» Егору Буркину.

По данным ФСБ, сотрудники кол-центров посредством телефонных звонков убеждали граждан инвестировать в криптовалюту и другие проекты. Эти действия привели к хищению средств на миллионы долларов, причинив ущерб гражданам стран, включая Англию, Болгарию, Германию, Испанию, Италию, Корею и другие.

По делу об особо крупном мошенничестве задержаны руководители и ряд сотрудников кол-центров. Оперативные мероприятия продолжаются, а в ходе обысков изъято значительное количество техники и средств связи. МВД сообщило, что девять сотрудников арестованы за хищения у граждан Сербии на сумму около 30 млн рублей.

Также стало известно, что похищенные средства могли быть использованы для финансирования Вооруженных сил Украины.

В кол-центрах были оборудованы порядка пятисот рабочих мест, и сотрудники общались с иностранными гражданами, предлагая инвестиции в криптовалюту и торговые площадки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.

В среду Министерство внутренних дел предупредило о значительном возрастании числа случаев телефонного мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Следственный комитет также предостерег граждан от мошенников, которые выдают себя за сотрудников ведомства и используют поддельные документы для запугивания и вымогательства денег.

Федеральная служба безопасности ранеесообщила, что телефонные мошенники применяют подменные номера, идентичные номерам ФСБ, и выдают себя за сотрудников, требуя перевести деньги на «безопасные счета».