Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
ФСБ выявила кол-центры в Москве, обманывавшие граждан 20 стран
ФСБ обнаружила в Москве кол-центры, обманывавшие десятки тысяч людей из 20 стран
В Москве ФСБ и МВД выявили три нелегальных кол-центра, обманывавших десятки тысяч граждан из более 20 стран, похищенные средства использовались для финансирования Вооруженных сил Украины.
ФСБ совместно с МВД выявила в Москве три нелегальных кол-центра, обманывавших десятки тысяч граждан из более чем двадцати стран. Как сообщает ТАСС, деятельность этих кол-центров контролировалась международной сетью мошенников, подконтрольной разыскиваемому главарю ОПГ «Химпром» Егору Буркину.
По данным ФСБ, сотрудники кол-центров посредством телефонных звонков убеждали граждан инвестировать в криптовалюту и другие проекты. Эти действия привели к хищению средств на миллионы долларов, причинив ущерб гражданам стран, включая Англию, Болгарию, Германию, Испанию, Италию, Корею и другие.
По делу об особо крупном мошенничестве задержаны руководители и ряд сотрудников кол-центров. Оперативные мероприятия продолжаются, а в ходе обысков изъято значительное количество техники и средств связи. МВД сообщило, что девять сотрудников арестованы за хищения у граждан Сербии на сумму около 30 млн рублей.
Также стало известно, что похищенные средства могли быть использованы для финансирования Вооруженных сил Украины.
В кол-центрах были оборудованы порядка пятисот рабочих мест, и сотрудники общались с иностранными гражданами, предлагая инвестиции в криптовалюту и торговые площадки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
В среду Министерство внутренних дел предупредило о значительном возрастании числа случаев телефонного мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов.
Следственный комитет также предостерег граждан от мошенников, которые выдают себя за сотрудников ведомства и используют поддельные документы для запугивания и вымогательства денег.
Федеральная служба безопасности ранеесообщила, что телефонные мошенники применяют подменные номера, идентичные номерам ФСБ, и выдают себя за сотрудников, требуя перевести деньги на «безопасные счета».