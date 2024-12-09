Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.0 комментариев
ФСБ назвала слова и фразы, используемые телефонными мошенниками
ФСБ назвала ключевые слова и фразы, используемые для обмана телефонными мошенниками
Федеральная служба безопасности России сообщила, что телефонные мошенники используют подменные номера, идентичные номерам ФСБ, и выдают себя за сотрудников, требуя перевести деньги на «безопасные счета» для защиты средств.
Федеральная служба безопасности России предупредила о растущем числе случаев мошенничества, в ходе которых злоумышленники используют поддельные номера телефонов, совпадающие с номерами ФСБ, передает РИА «Новости».
В своем заявлении Центр общественных связей ФСБ сообщил, что мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждают жертв переводить средства на «безопасные счета» или обналичивать их для «передачи курьеру».
Кроме того, мошенники пугают граждан возбуждением фальшивых уголовных дел. Они демонстрируют фотокопии «служебных удостоверений» и «приказов», угрожая уголовной ответственностью за разглашение тайны. ФСБ подчеркивает: настоящие уведомления о подозрении вручаются лично и в письменном виде.
ЦОС ФСБ напоминает, что официальные телефоны доверия предназначены только для приема информации и гражданам всегда следует проверять подлинность звонков. Если в разговоре употребляются такие слова, как «ФСБ», «МВД», «безопасный счет», следует немедленно прекратить беседу.
ФСБ также предостерегает граждан от доверия звонкам и сообщениям, в которых утверждается, что их родственники или знакомые нуждаются в срочной помощи. Спецслужба рекомендует проверять эту информацию самостоятельно, чтобы избежать обмана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали собирать идентификационные данные с помощью доставки цветов, которые никто не заказывал.
В МВДзаявили о новой угрозе – мошеннической кибератаке спуфинг, где злоумышленники маскируют свои действия под известные источники, создавая фальшивые номера и сайты.
А ВТБ сообщил о трех новых мошеннических схемах в инвестициях.