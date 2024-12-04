МВД предупредило о новом способе кибермошенничества

МВД предупредило россиян о новом способе кибермошенничества под названием спуфинг

Tекст: Ольга Иванова

Как передает Telegram-канал «МВД Медиа», Министерство внутренних дел России предупредило граждан о новой кибератаке под названием спуфинг. В этой схеме мошенники маскируются под известные источники, создавая фальшивые номера, сайты и рассылки. Это делается для того, чтобы завоевать доверие жертвы и выманить у нее личные данные или средства.

Спуфинг позволяет злоумышленникам подменять номера телефонов и сайты, имитируя оформление и адрес известных ресурсов. Они могут использовать ложную информацию о входящем вызове на смартфоне, вводя пользователя в заблуждение.

Кроме того, мошенники создают поддельные сайты с похожим адресом и оформлением, которые вводят пользователей в заблуждение. Также возможно распространение вирусных программ под видом рабочих документов. При открытии такого файла начинается скрытая установка вредоносной программы на устройство.

Министерство внутренних дел настоятельно призывает граждан проявлять бдительность, не открывать подозрительные файлы или ссылки, а также не передавать личную информацию незнакомым источникам.

Ранее ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме в WhatsApp, где злоумышленники маскируются под работников ЖКХ и госсервисов, чтобы установить вирус Spymax на устройства жертв.