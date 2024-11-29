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ВТБ предупредил о мошенниках в WhatsApp, выдающих себя за сотрудников ЖКХ
ВТБ предупредил о популярной схеме мошенничества через Whatsapp с вирусом Spymax
ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме в WhatsApp, где злоумышленники маскируются под работников ЖКХ и госсервисов, чтобы установить вирус Spymax на устройства жертв.
ВТБ предупредила о новой мошеннической схеме, связанной с мессенджером WhatsApp, пишет ТАСС. Мошенники представляются сотрудниками ЖКХ, поликлиник или госсервисов, чтобы установить на устройства жертв программу удаленного доступа, получая полный контроль над устройством. Злоумышленники используют эту схему для входа в личные кабинеты на порталах госсервиса или банковских приложениях, совершая переводы или оформляя кредиты от имени клиента.
Как поясняет старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, злоумышленники предлагают перейти в WhatsApp якобы для оказания технической помощи. «Злоумышленники под разными предлогами агитируют установить его (вирус), после чего пользователь теряет контроль над своим телефоном и свои деньги. За последний месяц эта схема стала самой популярной», – отметил он.
Суть мошеннической схемы заключается в том, что на этапе видеозвонка в WhatsApp жертву просят включить демонстрацию экрана и скачать приложение, выдавая его за официальный сервис. Однако вместо этого устанавливается вирус Spymax, который позволяет злоумышленникам контролировать устройство.
Пока жертва ждет установки «псевдоприложения», на экран устройства поступает СМС с секретным кодом, который злоумышленники используют для доступа к личным данным. ВТБ подчеркивает, что такие действия могут привести к серьезным финансовым потерям, и призывает не доверять незнакомым лицам и не устанавливать приложения от неизвестных источников.
Ранее ВТБ сообщил о новой схеме мошенников, использующей социальную инженерию для доступа к аккаунтам граждан на госпорталах через звонки с поддельными претензиями и просьбы о кодах восстановления.
Кроме того, злоумышленники начали выдавать себя за сотрудников безопасности WhatsApp, выманивая у пользователей коды доступа для получения контроля над их аккаунтами.
В 2024 году стали самыми популярными такие виды мошенничества, как взлом аккаунтов на «Госуслугах», схема Fake Boss и звонки от якобы представителей ФСБ и других ведомств, отмечали в «Сбере».