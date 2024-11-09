В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Мошенники начали обманывать пользователей через WhatsApp
Злоумышленники начали выдавать себя за сотрудников безопасности WhatsApp, выманивая у пользователей коды доступа, чтобы получить контроль над их аккаунтами.
Отмечается, что мошенники разработали новый метод обмана, притворяясь сотрудниками службы безопасности WhatsApp. Они уверяют жертв, что мессенджер может быть закрыт из-за санкций, и предлагают якобы решение проблемы, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
После получения доверия, злоумышленники требуют продиктовать «спасательный код», который на самом деле является комбинацией для передачи доступа к аккаунту. Получив доступ, они изменяют пароль и начинают рассылать сообщения контактам владельца с просьбой о финансовой помощи.
Сообщения, отправляемые от имени жертвы, содержат различные предлоги, чтобы вызвать сочувствие и убедить людей перевести деньги на указанные счета. Этот метод позволяет мошенникам быстро получить доступ к деньгам доверчивых пользователей.
Ранее «Почта России» предупредила своих клиентов о новом виде мошенничества, связанном с поддельными уведомлениями о посылках. Также в России зафиксировали увеличение случаев рассылки мошеннических писем с фальшивыми постановлениями о возбуждении уголовных дел. Кроме того, МВД предупредило о мошенниках, использующих фейковый сайт «Спецфонд ВПК» для обмана граждан.