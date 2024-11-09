Мошенники начали обманывать пользователей через WhatsApp

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что мошенники разработали новый метод обмана, притворяясь сотрудниками службы безопасности WhatsApp. Они уверяют жертв, что мессенджер может быть закрыт из-за санкций, и предлагают якобы решение проблемы, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

После получения доверия, злоумышленники требуют продиктовать «спасательный код», который на самом деле является комбинацией для передачи доступа к аккаунту. Получив доступ, они изменяют пароль и начинают рассылать сообщения контактам владельца с просьбой о финансовой помощи.

Сообщения, отправляемые от имени жертвы, содержат различные предлоги, чтобы вызвать сочувствие и убедить людей перевести деньги на указанные счета. Этот метод позволяет мошенникам быстро получить доступ к деньгам доверчивых пользователей.

Ранее «Почта России» предупредила своих клиентов о новом виде мошенничества, связанном с поддельными уведомлениями о посылках. Также в России зафиксировали увеличение случаев рассылки мошеннических писем с фальшивыми постановлениями о возбуждении уголовных дел. Кроме того, МВД предупредило о мошенниках, использующих фейковый сайт «Спецфонд ВПК» для обмана граждан.