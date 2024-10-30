В России произошел всплеск рассылки фальшивых постановлений «от имени ФСБ»

Эксперты выявили всплеск мошеннических рассылок фальшивых постановлений «от имени ФСБ»

Tекст: Дмитрий Зубарев

В России наблюдается резкий рост мошеннических рассылок, имитирующих сообщения от силовых ведомств, предупреждает ТАСС. Эти письма содержат фальшивые постановления о возбуждении уголовных дел и направлены на частные аккаунты граждан.

Исследование проекта «Антимошенник» от РАНХиГС выявило, что мошенники теперь ориентируются на личные почты, а не на корпоративные адреса, как это было ранее.

По словам Ирины Смирновой, эксперта лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия», мошенники используют персональные данные, накопленные украинскими кол-центрами, чтобы создавать цифровые досье на россиян. Эти письма часто содержат сканы постановлений от имени ФСБ или других силовых структур с обвинениями в дискредитации Вооруженных сил РФ или финансировании ВСУ. Документы выглядят правдоподобно, с бланками, печатями и ссылками на статьи законов, что может ввести в заблуждение неподготовленных граждан.

Геннадий Слышкин, профессор и заведующий лабораторией «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия», подчеркивает, что такие рассылки в основном нацелены на аккаунты, используемые при регистрации в онлайн-магазинах и на сайтах услуг, что свидетельствует о крупных утечках данных. Слышкин рекомендует гражданам создавать отдельные почтовые адреса и телефонные номера для регистрации на подобных платформах, чтобы снизить риск получения таких мошеннических писем.

Эксперты подчеркивают, что обращения от правоохранительных органов через электронную почту или мессенджеры с пересылкой документов должны вызывать подозрения и восприниматься как мошеннические. Это явный сигнал, что получатель сталкивается с попыткой обмана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры начали подделывать тесты против ботов для атак на пользователей ПК. МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта «Спецфонд ВПК». Эксперт предупредила о новом способе мошенничества с заменой полиса ОМС.