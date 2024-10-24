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Эксперт предупредила о новом способе мошенничества с заменой полиса ОМС
Эксперты предупредили о мошенничестве с заменой полиса ОМС от лица страховщиков
Мошенники, выдавая себя за сотрудников страховых компаний, убеждают жертв заменить полис ОМС, чтобы получить доступ к личным данным на «Госуслугах» и банковским приложениям.
Как сообщает РИА «Новости», эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова предупредила о новом виде мошенничества, связанном с заменой полиса ОМС. Злоумышленники, представляясь сотрудниками страховой организации, убеждают людей, что их полис истек и его необходимо обновить.
Храпунова рассказала, что мошенники используют несколько сценариев, чтобы обмануть жертв. В одном из них людям предлагается выбрать способ получения нового полиса, для чего необходимо записаться в электронную очередь. В сообщении указывается номер записи, который жертвы должны сообщить «представителю фонда ОМС».
Мошенники также утверждают, что для обновления полиса требуется смена данных на «Госуслугах». Для этого они просят сообщить код из СМС, что якобы позволит «сотруднику страховой» обновить сведения. Эксперт отметила, что полисы ОМС обновляются на «Госуслугах» автоматически и для этого не требуется никаких действий.
Храпунова подчеркнула, что полисы ОМС бессрочны, однако многие люди об этом не знают, что и позволяет мошенникам использовать данную легенду. В результате жертвы не подозревают об обмане, когда им звонят якобы из страховой компании и сообщают о необходимости заменить старый полис.
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