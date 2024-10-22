Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
ЦБ: Российские банки в 2024 году предотвратили хищения на сумму 4,3 трлн рублей
С начала года банки остановили 30 млн попыток мошенников списать средства, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
Число попыток незаконных списаний в 2024 году почти сравнялось с количеством предотвращенных преступных операций за весь прошлый год, пояснил Уваров, передает ТАСС.
Сумма предотвращенных хищений составила 4,3 трлн рублей.
Согласно материалам Центрального банка, в 2023 году была предотвращена 34,77 млн мошеннических операций благодаря антифрод-процедурам банков. В денежном выражении это составило 5,8 трлн рублей.
Ранее Центробанк объяснял, как можно оспорить кредит, взятый мошенниками. В МВД ранее отмечали, что телефонные мошенники почти полностью перешли на использование мессенджеров для обмана граждан.