ЦБ России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит

Tекст: Вера Басилая

ЦБ России предоставил рекомендации по оспариванию кредитов, взятых мошенниками через Госуслуги. Регулятор предлагает начать с проверки кредитной истории через Госуслуги. Если доступ утерян, кредитную историю можно заказать через ЦККИ, передает ТАСС.

Код субъекта кредитной истории можно узнать через сайт Банка России, кредитный договор, банк или МФО. Не имея кода, запросите данные в банке, кооперативе, почтовом отделении или у нотариуса. После этого нужно сделать выписку из кредитной истории, посоветовали в банке.

Если обнаружен кредит, который вы не оформляли, необходимо написать в банк заявление о несогласии с договором. «Запросите подтверждающие документы, на основании которых были выданы деньги, а также реквизиты получателя средств. Если вы будете подавать заявление о несогласии в бумажном виде, потребуйте поставить отметку о его приеме на втором экземпляре», – посоветовали в ЦБ.

Следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив все полученные документы и доказательства непричастности. Например, детализацию СМС за период, в который был оформлен кредит, время взлома, сканы электронных писем от Госуслуг Талон-уведомление из полиции нужно отправить в банк или МФО.

Финансовая организация обязана ответить в течение 15 дней. ЦБ поможет в случае формального ответа, но не может обязать списать долг – это делает суд. ЦБ советует обратиться к финансовому уполномоченному до подачи иска.

Для защиты от мошенников предлагается использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию, контрольные вопросы и уведомления о входе, избегая фишинговых писем.

Ранее злоумышленники начали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp, чтобы выдавать себя за сотрудников банков или операторов.

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