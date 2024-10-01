У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Работники барнаульской хлебопекарни отравились сероводородом
СК: Два работника пекарни в Барнауле отравились сероводородом, возбуждено дело
На предприятии по производству мучных изделий в Барнауле двое сотрудников отравились сероводородом, после чего их госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает СК по Алтайскому краю.
Как говорится в сообщении, на хлебопекарном предприятии в Барнауле произошел инцидент с отравлением двух сотрудников сероводородом, передает ТАСС. В СК добавили, что отравление произошло из-за превышения концентрации газа в помещении.
Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, ведется расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Сероводород является бесцветным ядовитым газом, обладающим характерным запахом тухлых яиц. Газ образуется при гниении и представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья при вдыхании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, трое сотрудников аварийной газовой службы погибли в Ростове-на-Дону, и следственное управление СК по Ростовской области возбудило уголовное дело. В похожем инциденте в Уфе, где пять человек погибли в колодце канализации, также было заведено уголовное дело. Кроме того, в Тольятти человек погиб в результате выброса сероводорода на химпредприятии.