Работники барнаульской хлебопекарни отравились сероводородом

СК: Два работника пекарни в Барнауле отравились сероводородом, возбуждено дело

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, на хлебопекарном предприятии в Барнауле произошел инцидент с отравлением двух сотрудников сероводородом, передает ТАСС. В СК добавили, что отравление произошло из-за превышения концентрации газа в помещении.

Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, ведется расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Сероводород является бесцветным ядовитым газом, обладающим характерным запахом тухлых яиц. Газ образуется при гниении и представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья при вдыхании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, трое сотрудников аварийной газовой службы погибли в Ростове-на-Дону, и следственное управление СК по Ростовской области возбудило уголовное дело. В похожем инциденте в Уфе, где пять человек погибли в колодце канализации, также было заведено уголовное дело. Кроме того, в Тольятти человек погиб в результате выброса сероводорода на химпредприятии.