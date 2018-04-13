В уфимском колодце погибли пять сотрудников ресторана

Пять человек погибло в Уфе в колодце канализации, заведено уголовное дело, сообщает СУ СК по Башкортостану.

Как отмечается на сайте ведомства в пятницу, 13 апреля, правоохранителям поступил сигнал об извлечении тел четырех неизвестных мужчин с признаками отравления из колодца на территории ресторанного комплекса «Пристань» в Кировском районе Уфы.

По данному факту заведено уголовное дело по статье УК «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«По предварительной версии, один из рабочих ресторана днем 13 апреля 2018 года стал спускаться в колодец, чтобы включить воду и потерял сознание. Увидевшие это остальные работники начали спасать его, но также потеряли сознание. Прибывшими на место спасателями из водопроводного колодца были извлечены тела четырех человек. Еще двое были госпитализированы в одну из больниц города Уфы, один из них скончался», – отметили в СУ СК по Башкортостану.

На месте ЧП работает следственная группа. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются. Назначены судмедэкспертизы для установления причин гибели людей.