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    Американские авианосцы отправятся в прошлое
    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине
    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен
    Украинская певица заявила о русскоязычном Киеве
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    Эксперт: Лавров указал Западу на первенство России в Арктике
    Самолет Ил-114-300 прилетел на Восточный экономический форум
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    31 августа 2026, 14:37 • Новости дня

    Госдолг Украины вырос почти в 3,5 раза с февраля 2022 года

    С начала спецоперации государственный долг Украины увеличился почти в 3,5 раза

    Tекст: Мария Иванова

    Общий объем финансовых обязательств Киева к концу июля достиг рекордных 214 млрд долларов на фоне сокращения западной поддержки и требований искать внутренние резервы.

    Внешние и внутренние задолженности киевских властей с февраля 2022 года увеличились в 3,48 раза, передает РИА «Новости».

    Перед началом спецоперации этот показатель составлял 2745,37 млрд гривен.

    «По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 572,19 млрд гривен, или 214,18 млрд долларов», – говорится в официальной справке украинского министерства финансов. В середине лета финансовые обязательства страны обновили исторический максимум.

    Стоит отметить, что после распада СССР внешний долг республики был нулевым, так как Россия взяла на себя все советские обязательства. Сейчас Киев пытается покрыть дефицит бюджета за счет иностранных вливаний, однако западные партнеры все чаще требуют от властей искать внутренние источники финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле размер государственного долга Украины достиг 105,7% от номинального ВВП страны.

    К концу того же месяца совокупные финансовые обязательства киевских властей превысили 214 млрд долларов.

    Общий объем задолженности государства после событий на Майдане взлетел более чем в 16 раз.

    30 августа 2026, 16:23 • Новости дня
    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами

    Депутат Рады Безуглая сравнила текущую обстановку в Киеве с Краматорском

    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами
    @ Oleksandr Gusev/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обстановка в украинской столице стала вызывать стойкие ассоциации с ситуацией в Краматорске, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

    «Киев пахнет Краматорском», – сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Киев затянул дым от продолжающихся второй день пожаров, вызванных ударами по складам ВСУ.

    Атака беспилотников спровоцировала сильный пожар в пригороде Киева.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил детонацию на объекте в Бучанском районе.

    Также российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, которые использовались в интересах ВСУ.

    Кроме того, в Киеве зафиксировали масштабный пожар и взрывы на фоне полыхающих арсеналов с разлетающимися боеприпасами.

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    31 августа 2026, 06:47 • Новости дня
    Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка

    Украинская певица Настя Каменских: Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве

    Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Настя Каменских, получившая известность благодаря участию в украинском дуэте «Потап и Настя», публично осудила дискриминацию русского языка на Украине, заявив, что родилась и выросла «в русскоязычном Киеве».

    «Я больше не поддерживаю то, что происходит на Украине, и я не хочу играть в «ура-патриотизм», ходить в вышиваночке и говорить про «мощных, несгибаемых людей», – заявила Каменских в соцсетях.

    Она заявила, что любой человек имеет право говорить на том языке, на котором пожелает, передает РИА «Новости».

    «Почему я говорю на русском языке? Потому что я на нем говорю с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве...» – заявила певица.

    Она также заявила, что ущемление людей по языковому признаку считает равным дискриминации по цвету кожи. По ее мнению, личные качества определяются не языком, на котором разговаривает человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине появилась петиция с требованием лишить экс-партнера Каменских по дуэту Потапа звания заслуженного артиста за отношение к русскому языку.

    В июне украинский лидер Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых государством.

    Анастасия Каменских в 2022 году вошла в число украинских артистов, которым запретили въезд в Россию.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    31 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

    Мерц: Берлин согласует ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с ЕС и НАТО

    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии согласуют с партнерами по НАТО и Евросоюзу ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью ARD подчеркнул, что реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы. «Она в эти дни также окончательно согласовывается с Европейским союзом, с партнерами по НАТО», – приводит его слова ZDF.

    Он отказался комментировать, кто стоял за попыткой нападения, добавил, что расследование близится к завершению.

    Политик отметил, что правительство ФРГ достигло широкого согласия по поводу предстоящей реакции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки.

    При этом немецкие правоохранители подозревали Украину в инсценировке нападения для получения военной помощи.

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    30 августа 2026, 15:26 • Новости дня
    ВС России поразили логистические центры «Ашан» и «Аврора» под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы нанесли удары по крупным складам компаний «Ашан» и «Аврора», после чего в Киеве вновь прозвучала серия взрывов.

    Украинские средства массовой информации сообщили о поражении логистических объектов в районе Борисполя, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Под удар попали распределительные центры торговых сетей «Ашан» и «Аврора».

    Тем временем в самом Киеве продолжают звучать взрывы. Город атакуют российские реактивные беспилотные аппараты «Герань».

    На территории логистического комплекса в украинском Борисполе зафиксировали серьезные повреждения складов из-за взрывов.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.

    Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева.

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    31 августа 2026, 08:39 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о провале попытки прорыва ВСУ в Донбассе

    Марочко: Провал в Донбассе вынудил ВСУ использовать ракеты Британии и Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Провал главнокомандующего украинскими войсками Михаила Драпатого в Донбассе вынудил ВСУ перейти на удары крылатыми ракетами из Британии и Франции, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко уточнил, что украинское командование пыталось прорвать российскую оборонительную линию силами батальонно-тактической группы в зоне ответственности группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

    По его словам, замысел был раскрыт, и большая часть личного состава противника уничтожена.

    Марочко добавил, что поражение тщательно скрывается от украинцев и мировой общественности. Чтобы отвлечь внимание от проигрышей на фронте, боевики нарастили удары управляемыми авиабомбами и начали активнее применять крылатые ракеты, поставленные западными странами.

    На прошлой неделе Минобороны России сообщало об освобождении Анновки и Кучерова Яра, где были уничтожены более 2,5 тыс. военнослужащих.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о восьми пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по торговому центру в Донецке.

    Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о потере украинским главкомом Михаилом Драпатым почти 10 тыс. солдат за неделю.

    Ранее главнокомандующий ВСУ оскорбительно назвал жителей Донбасса «жаждущими халявы».

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    31 августа 2026, 10:26 • Новости дня
    Российская армия нанесла повторные удары по складам в Борисполе и Погребах

    Tекст: Вера Басилая

    Повторные атаки привели к масштабным пожарам на территории логистических объектов ВСУ в Погребах и Борисполе, сообщили военкоры.

    На Украине загорелись крупные складские помещения после серии новых прилетов, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Один из пожаров зафиксирован в районе населенного пункта Погребы недалеко от Троещины. Над местом происшествия поднимается густой столб черного дыма.

    По предварительным данным, возгорание произошло на складах компании АТБ. Первый удар по этому объекту нанесли накануне вечером, а утром атака повторилась.

    Кроме того, ночью российские войска вновь поразили логистический комплекс неприятеля рядом с международным аэропортом в Борисполе. Ранее этот объект уже подвергался атаке в ночь на 28 августа. Сейчас терминал фактически полностью добит.

    Российские войска поразили логистические центры торговых сетей под Киевом.

    В результате взрывов серьезные повреждения получили складские помещения в Борисполе.

    После ночной атаки беспилотников в пригороде украинской столицы возник огромный пожар.

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    31 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России накануне сентябрьского единого дня голосования, сообщила Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР).

    Западные страны развернули масштабную кампанию по срыву предстоящего единого дня голосования в России, планируя дискредитировать результаты выборов и организовать кибератаки, сообщает Служба внешней разведки.

    Для достижения этой цели на июльской встрече в Париже европейские представители ориентировали власти Украины на усиление диверсионно-террористических атак на российские объекты. По замыслу организаторов, это должно посеять панику среди населения и отвлечь ресурсы государственных органов. Кроме того, представители европейских спецслужб обсуждают с Киевом планы кибератак на избирательную инфраструктуру.

    Зарубежным структурам российской несистемной оппозиции поручено распространять тезисы о нелегитимности голосования. Так, на июньской встрече в Вильнюсе и Берлине организация «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами» получила задание призывать россиян к бойкоту выборов, а международное сообщество – к отказу от признания их результатов. От перебежчиков из формата «Брюссельский диалог» ожидают призывов к активному гражданскому неповиновению.

    По данным СВР, после завершения электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России. В ведомстве подчеркнули, что ни власти Украины, ни политэмигранты, ни западные круги не смогут помешать российским гражданам сделать свой выбор.

    «Россия умеет давать отпор – не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать нашу страну изнутри», – подчеркнули в СВР.

    Ранее в Госдуме сообщили, что западные спецслужбы пытаются получить персональную информацию граждан России для подготовки диверсий.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о стремлении недружественных стран спровоцировать панику перед голосованием.

    Глава думской комиссии Василий Пискарев заявил об активной подготовке Запада к вмешательству в выборы.

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    31 августа 2026, 12:26 • Новости дня
    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине

    Стубб: Китай гарантировал недопущение ядерного удара по Украине

    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что министр иностранных дел Китая Ван И лично пообещал ему не допустить ядерной эскалации со стороны Москвы в конфликте с Украиной.

    Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что Китай пообещал не допустить применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на эксклюзивное интервью финского лидера сети Axel Springer Global Reporters Network.

    «У меня этим летом был министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. И он сказал: мы никогда не позволим этому случиться. И я думаю, что это довольно хорошее сдерживание», – заявил Стубб.

    Речь идет о встрече с главой китайской дипломатии Ван И, которая прошла в Хельсинки 5 июля и была посвящена спецоперации на Украине и европейской безопасности.

    По словам Стубба, Москва якобы заинтересована в том, чтобы европейцы постоянно обсуждали возможность ядерной эскалации или прямого удара по НАТО. Финский президент призвал сохранять спокойствие и готовиться к худшему сценарию, чтобы избежать его.

    Стубб также отметил, что попытки Москвы прощупать альянс больше похожи на «поддразнивание», чем на подготовку к войне, поскольку российские войска задействованы на Украине, а сдерживание НАТО делает прямое нападение крайне маловероятным.

    При этом он заявил, что Европе скоро потребуется возобновить прямой политический диалог с Москвой, хотя пока для этого «еще не время» – приоритетом остается поддержка Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО.

    Ранее финский лидер признал необходимость поддержания политических отношений с Россией, несмотря на изменившийся характер этих отношений.

    Также он допустил возможность начала переговоров Европы с президентом России Владимиром Путиным, если политика США перестанет отвечать интересам европейцев.

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    31 августа 2026, 00:52 • Новости дня
    После взрыва в Киевской области Украины вспыхнул сильный пожар

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв в селе Погребы Броварского района Киевской области спровоцировал сильный пожар, пишут украинские СМИ.

    СМИ публикуют снимки, на которых видно густой дым над территорией, передает ТАСС.

    Серия взрывов также прозвучала в самом Киеве. В украинской столице объявлена воздушная тревога.

    Воздушная тревога распространяется также еще на 12 областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 августа глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожаре с повторными взрывами, который произошел на складах под Киевом.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на днях сообщил, что следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины возбудили уголовное производство по статье о служебной халатности в связи со взрывом склада боеприпасов в селе Милая Киевской области, который расположен в жилой застройке.

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    31 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    ВСУ попытались вывести офицеров из «Волчанского котла»

    Tекст: Антон Антонов

    Командование ВСУ пытается вывести офицерский состав из «Волчанского котла» на Харьковском направлении.

    «Украинское командование пытается вывести из «Волчанского котла» офицерский состав. При попытке вывода КП батальона 159 омбр уничтожено три ББМ с командным составом бригады», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Харьковском направлении по всей линии фронта активно работали российская авиация и расчеты «Гераней», поддерживая продвижение штурмовых подразделений «Северян».

    Авиация ВКС России и ударные БПЛА атаковали живую силу и технику ВСУ в районах Харькова, Слатино, Дементиевки, Избицкого, Петропавловки, Новоалександровки, Резниково, Слизнево, Пролетарки, Хатнего, Токаревки, Василевки, Плоского и Долгенького.

    В Казачьей Лопани «Северяне» с тяжелыми боями продолжали продвижение, за сутки оно достигло 300 м. На Волчанском направлении были сорваны ротация ВСУ в районе Избицкого и попытка переброски украинского подкрепления в район Шевченково. На Великобурлукском направлении «Северяне» с боями продвинулись в районах Слизнево и Должанки.

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» усиливали давление на позиции ВСУ. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников наносили удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Ястребщины, Лужков, Садков, Великой Рыбицы, Угроед и Толстодубово.

    В Сумском районе российскими силами зачищались лесопосадки вокруг освобожденных сел Садки и Великий Прикол. ВСУ укрепляли оборону у Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе продолжались ожесточенные бои в лесных массивах возле Толстодубово.

    В Черниговской области возле Семеновки российские авиация и дроны планомерно уничтожают подразделения украинских пограничников.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 245 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 95 в Харьковской областях). Также вскрыто и уничтожено», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    30 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Армия России поразила логистический центр с деталями для дронов под Киевом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Киевской области уничтожен крупный транспортно-логистический узел «Пирогово», где хранились важные детали для сборки ударных аппаратов средней и большой дальности, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы нанесли успешный удар по объекту инфраструктуры противника, сообщает Минобороны России в Max. Целью атаки стал комплекс «Пирогово», который использовался для распределения грузов двойного назначения.

    На территории этого центра находились комплектующие для беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о деталях для дронов как средней, так и большой дальности.

    В течение всего дня российские военные продолжали атаковать предприятия военной промышленности на Украине. Групповые удары также наносились по другим логистическим центрам, работающим в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве.

    Уничтожение транспортной инфраструктуры лишает противника полноценного тылового обеспечения.

    В начале августа целями подобных атак стали логистические узлы «МЛП-Чайка» и «Новая почта».


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    30 августа 2026, 16:09 • Новости дня
    В Запорожской области назвали предательством слова Зеленского о незнакомцах

    Емельяненко назвал Зеленского предателем за слова о русских незнакомцах

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко резко раскритиковал слова Владимира Зеленского, назвавшего русских и украинцев незнакомцами.

    Емельяненко резко раскритиковал слова Владимира Зеленского, назвавшего русских и украинцев незнакомцами, передает РИА «Новости». По мнению парламентария, подобная риторика направлена на уничтожение исторической памяти и разрыв связей между братскими народами.

    «Называя братские народы незнакомцами, он пытается стереть подвиг своих же предков, которые дали ему жизнь и право на будущее. Это предательство собственного рода и попытка совершить ментальное самоубийство целого народа, оторвав его от корней, от общей памяти и от самой правды жизни», – заявил политик.

    Емельяненко подчеркнул, что русские и украинцы объединены не только географическим положением, но и общей историей, культурой и победой над фашизмом. Он добавил, что жители Запорожской области, которая стала частью России осенью 2022 года, постепенно возвращаются к своим истокам, избавляясь от навязанной вражды.

    В своем видеообращении Владимир Зеленский заявил о полном отчуждении между народами России и Украины.

    Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко назвал недавнюю поездку украинского лидера в подконтрольное Киеву Запорожье спектаклем.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о предательстве политиком своего воевавшего деда.

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    30 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Зеленский начал поиски денег для залога за Мудрую

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский и его офис активно ищут деньги для внесения залога за бывшую замглавы его офиса Ирину Мудрую, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский пытается найти средства для освобождения бывшей замглавы президентского офиса Ирины Мудрой, передает РИА «Новости».

    Источники украинского издания «Страна» сообщают, что Банковая также активно занимается поиском средств для залога, но пока полной суммы нет. Журналисты отмечают, что происходящее ломает привычную тактику реагирования на коррупционные расследования против ближайшего окружения.

    Ранее попавших под следствие соратников увольняли, выкупали, а затем возвращали к неформальному исполнению обязанностей. Дело Мудрой, обвиняемой в отмывании денег, должно было разрушить эту схему. Неспособность собрать нужную сумму грозит дестабилизировать всю вертикаль власти.

    «Для Зеленского кейс с залогом для Мудрой является принципиальным. Если для нее даже такую небольшую сумму не удастся собрать, то это может оказать дестабилизирующий эффект на всю вертикаль власти», – пишет издание.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о масштабной спецоперации против преступной группы 19 августа. В деле замешаны депутаты Рады, чиновники и руководство украинского банка.

    Украинский суд арестовал Ирину Мудрую на 60 суток с правом внесения залога 20 млн гривен (447,5 тыс. долларов).

    Владимир Зеленский подписал указ об отставке чиновницы.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало материалы расследования деятельности преступной группировки с участием бывшей замглавы офиса президента.

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    30 августа 2026, 23:20 • Новости дня
    На Западе Украины опустели полки супермаркетов

    «Страна»: Полки супермаркетов опустели в Ивано-Франковске и Виннице

    На Западе Украины опустели полки супермаркетов
    @ Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В крупных городах на Западе Украины опустели полки супермаркетов, сообщают украинские СМИ.

    «Супермаркеты пустеют по всей Украине: на видео магазины в Ивано-Франковске и Виннице», – пишет украинская газета «Страна», публикуя подтверждающие видеозаписи пустых полок в магазинах.

    Издание также указывает, что до этого уже демонстрировались кадры пустых полок в Киеве и Львове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в продуктовых магазинах Киева массово опустели полки из-за серьезного дефицита базовой провизии.

    На Украине на фоне ударов по логистическим узлам и складам в крупной торговой сети возникла острая нехватка свежих овощей.

    Разрушение значительной части холодильных складов в киевском регионе грозит серьезным дефицитом товаров и ростом расходов для крупных торговых сетей.

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    30 августа 2026, 15:07 • Новости дня
    Мощные взрывы повредили склады в Киевской области

    Складские помещения получили повреждения после взрывов в Борисполе

    Tекст: Вера Басилая

    На территории логистического комплекса в украинском Борисполе зафиксировали серьезные повреждения складов из-за взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Складские помещения логистического центра получили повреждения в Борисполе Киевской области Украины. По сведениям УНИАН, повреждения произошли в результате взрывов, передает ТАСС.

    Точный масштаб нанесенного ущерба и другие подробности случившегося в настоящий момент не уточняются.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.

    В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

    В конце августа сильный пожар охватил складские помещения логистического объекта в Борисполе.


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    Вашингтон отыгрался в Венесуэле за неудачи на Ближнем Востоке

    Президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с Венесуэлой, которое позволит получить контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных нефтяных запасов страны. Кроме того, Вашингтон начал склонять Венесуэлу к выходу из ОПЕК и сделки ОПЕК+. Сможет ли Венесуэла заменить США ближневосточную нефть, повлечет ли выход Каракаса из ОПЕК дальнейший распад этой организации и когда и как все это отразится на мировых ценах на нефть? Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

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    Американские авианосцы отправятся в прошлое

    ВМС США приказано пойти на радикальный шаг – отказаться от использования электромагнитных катапульт на авианосцах и вернуться, по сути, в прошлое, к паровым катапультам. Для Пентагона это означает и огромные затраты, и подрыв самих основ военно-морского строительства. Однако стратегически данное решение выглядит как подготовка США к большой войне с серьезным противником. О чем идет речь? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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