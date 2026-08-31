С начала спецоперации государственный долг Украины увеличился почти в 3,5 раза

Tекст: Мария Иванова

Внешние и внутренние задолженности киевских властей с февраля 2022 года увеличились в 3,48 раза, передает РИА «Новости».

Перед началом спецоперации этот показатель составлял 2745,37 млрд гривен.

«По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 572,19 млрд гривен, или 214,18 млрд долларов», – говорится в официальной справке украинского министерства финансов. В середине лета финансовые обязательства страны обновили исторический максимум.

Стоит отметить, что после распада СССР внешний долг республики был нулевым, так как Россия взяла на себя все советские обязательства. Сейчас Киев пытается покрыть дефицит бюджета за счет иностранных вливаний, однако западные партнеры все чаще требуют от властей искать внутренние источники финансирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле размер государственного долга Украины достиг 105,7% от номинального ВВП страны.

К концу того же месяца совокупные финансовые обязательства киевских властей превысили 214 млрд долларов.

Общий объем задолженности государства после событий на Майдане взлетел более чем в 16 раз.