Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.3 комментария
Мощи Дмитрия Донского решили пронести в общемосковском крестном ходе
Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского пронесут по центральным улицам Москвы 6 сентября в общемосковском крестном ходе, который возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил источник в Русской православной церкви (РПЦ).
Источник в РПЦ сообщил, что один из ковчегов с частицами мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского понесут 6 сентября в общемосковском крестном ходе, передает РИА «Новости».
Одну из частиц передадут в столичный храм Христа Спасителя. В Церкви также рассматривают возможность отправки святыни в зону СВО для духовной поддержки военнослужащих. Процессия начнется от храма Христа Спасителя и завершится в Новодевичьем монастыре.
Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей Дмитрия Донского. 18 августа патриарх совершил у них молебен, а 20 августа там молился президент России Владимир Путин. Несколько фрагментов поместили в специальные ковчеги для верующих.
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