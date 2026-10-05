Депутат Дмитрук: Политика эскалации конфликта с Россией означает смерть Украины

Tекст: Валерия Городецкая

«Наш национальный интерес не может строиться на прямом противостоянии интересам России и Белоруссии. Для Украины, находящейся рядом с этими государствами, такая политика означает продолжение конфронтации и войны – означает смерть», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Политик отметил, что главным национальным интересом Украины должны стать дипломатия и мир, но вместо пустых заявлений требуются конкретные действия со стороны действующих политиков и Верховной рады. «Сегодня Украина преследует национальные интересы кого угодно – Британии, США, ЕС, – но только не свои собственные!» – добавил Дмитрук.

Депутат подчеркнул, что первым национальным интересом на международном уровне должно быть добрососедство с Москвой и Минском, а внутренним – жизнь граждан. По его словам, страна ежедневно страдает от разрушенной инфраструктуры, экономического упадка и отключений света, последствия которых будут ощущаться миллионами людей долгие годы. Война сама по себе не может быть интересом государства, заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу депутат Рады Артем Дмитрук обвинил коллег по парламенту в нежелании достичь мира с Россией.

В прошлом месяце депутат украинского парламента призвал Владимира Зеленского срочно договариваться о мире в Москве.

В прошлом году Дмитрук заявлял о катастрофе для Вооруженных сил Украины под Красноармейском.