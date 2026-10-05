Назначен новый гендиректор авиакомпании Red Wings

Новым гендиректором авиакомпании Red Wings стал Игорь Ивлиев

Tекст: Валерия Городецкая

Прежний генеральный директор Александр Лебедев перейдет на работу в госкорпорацию «Ростех», сообщили РИА «Новости» в авиакомпании. «Игорь Валентинович имеет большой опыт работы в авиационной отрасли, работал в авиакомпаниях и аэропортах в Российской Федерации и за рубежом», – заявили в Red Wings.

Лебедев руководил авиакомпанией с июня 2025 года. За это время Red Wings нарастила пассажиропоток на международных направлениях, открыла 18 новых маршрутов и перевезла более 2 млн пассажиров на российских самолетах.

Отмечается, что Ивлиев продолжит развитие компании и подготовку к вводу в эксплуатацию новых российских самолетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца Red Wings запланировала начать полеты в египетский Борг-эль-Араб.