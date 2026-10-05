Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.11 комментариев
Назначен новый гендиректор авиакомпании Red Wings
Новым гендиректором авиакомпании Red Wings стал Игорь Ивлиев
Новым генеральным директором авиакомпании Red Wings назначен Игорь Ивлиев, который ранее занимал должность коммерческого директора компании.
Прежний генеральный директор Александр Лебедев перейдет на работу в госкорпорацию «Ростех», сообщили РИА «Новости» в авиакомпании. «Игорь Валентинович имеет большой опыт работы в авиационной отрасли, работал в авиакомпаниях и аэропортах в Российской Федерации и за рубежом», – заявили в Red Wings.
Лебедев руководил авиакомпанией с июня 2025 года. За это время Red Wings нарастила пассажиропоток на международных направлениях, открыла 18 новых маршрутов и перевезла более 2 млн пассажиров на российских самолетах.
Отмечается, что Ивлиев продолжит развитие компании и подготовку к вводу в эксплуатацию новых российских самолетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца Red Wings запланировала начать полеты в египетский Борг-эль-Араб.