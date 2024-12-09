Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.4 комментария
Politico назвала победителей и проигравших после падения Асада
Быстрый успех повстанцев в Дамаске вынудил Башара Асада покинуть страну, что стало поворотным моментом и открыло возможности для таких игроков, как Турция, которая может укрепить свои позиции, ограничивая курдских сепаратистов, пишет Politico.
После стремительного наступления повстанцев, которые захватили Дамаск и вынудили сирийского лидера Башара Асада покинуть страну, мировое сообщество анализирует последствия этого события для региона, пишет Politico.
Сирийский народ, переживший 13 лет гражданской войны и десятилетия правления семьи Асадов, может быть одним из победителей, если в стране удастся избежать нового витка насилия. Однако остаются опасения, что возникнет вакуум власти, и различные политические и религиозные группы столкнутся друг с другом, отмечает газета.
Главная повстанческая фракция Хайят Тахрир аш-Шам* (HTS), имеющая в прошлом связи с Аль-Каидой*, пытается изменить свой имидж и заявляет о своем стремлении к мирному развитию Сирии.
Турция также может извлечь выгоду из падения Асада, так как это поможет президенту Реджепу Тайипу Эрдогану усилить позиции в регионе, особенно в вопросе контроля над курдскими сепаратистами на северо-востоке Сирии. Экономист Тимоти Эш назвал это «гениальным ходом» со стороны Эрдогана.
Израиль рассматривает падение Асада как снижение влияния Ирана и ее «оси сопротивления» на Ближнем Востоке. Без Асада Иран теряет важные логистические маршруты для поддержки «Хезболлы», что делает Ливан, возможно, более стабильной страной. Израильские войска уже заняли позиции сирийской армии в буферной зоне на Голанских высотах, чтобы предотвратить возможные угрозы, отмечает Politico.
Однако некоторые силы оказываются в проигрыше. Курды в Сирии, которые пользовались определенной автономией при Асаде, рискуют утратить свое положение, особенно если в Дамаск придут исламские правительства, зависящие от Турции. Алавиты, поддерживавшие режим Асада, также опасаются возмездия за свою прошлую поддержку.
Падение Асада ослабляет позиции России, Ирана и «Хезболлы» в регионе, поланакет изданрие. Москва и Тегеран, которые когда-то спасли режим, теперь осознали, что не могут оказать ту же поддержку, что и раньше, в основном из-за текущих международных приоритетов. В частности, войска России заняты на Украине, что делает невозможным полноценную поддержку Асада в Сирии, пишет Politico.
Падение Башара Асада стало началом новой борьбы за власть в Сирии, где группировки стремятся заполнить вакуум, оставленный после его правления, отмечает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
Сирийская оппозиция в понедельник объявила о полной потере контроля правительством Асада над провинцией Латакия, включая города Тартус и Джебла, однако работа российских военных баз не нарушена.
Вооруженная сирийская оппозиция, которая захватила Дамаск, заверила США через Турцию, что не позволит террористической группировке «Исламское государство*» присоединиться к своим действиям против бывших властей Сирии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ