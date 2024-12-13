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Тбилиси назвал «лишенными смысла» санкции США против грузинских официальных лиц
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «лишенными смысла» и «непонятными» введенные США визовые ограничения против грузинских официальных лиц, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Нынешняя администрация США проиграла выборы, ее мандат истекает. Несмотря на это, она от имени американского народа портит отношения с таким важным партнером, как Грузия», – сказал он.
По его словам, «эта позиция уходящей администрации непонятная и лишена смысла».
Также Шалва Папуашвили назвал «парадоксальным», что эта администрация США «наказала многолетним заключением участников штурма Капитолия».
«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку?» – задался он вопросом.
Кроме того, он напомнил, что США «не вводили санкции и не выступали с жесткими позициями, когда при прежних властях в Грузии особенно жестоко пытали людей, разрушили свободные СМИ, а рэкет бизнеса стал частью государственной системы».
По его словам, «в те годы во власти США была нынешняя уходящая администрация».
США ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей, санкции вводятся в отношении примерно 20 человек, сообщил Госдеп.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил с открытым письмом об опасных для демократии тенденциях навязывания политической повестки дня.