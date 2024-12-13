Тбилиси назвал «лишенными смысла» санкции США против грузинских официальных лиц

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Нынешняя администрация США проиграла выборы, ее мандат истекает. Несмотря на это, она от имени американского народа портит отношения с таким важным партнером, как Грузия», – сказал он.

По его словам, «эта позиция уходящей администрации непонятная и лишена смысла».

Также Шалва Папуашвили назвал «парадоксальным», что эта администрация США «наказала многолетним заключением участников штурма Капитолия».

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку?» – задался он вопросом.

Кроме того, он напомнил, что США «не вводили санкции и не выступали с жесткими позициями, когда при прежних властях в Грузии особенно жестоко пытали людей, разрушили свободные СМИ, а рэкет бизнеса стал частью государственной системы».

По его словам, «в те годы во власти США была нынешняя уходящая администрация».

США ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей, санкции вводятся в отношении примерно 20 человек, сообщил Госдеп.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил с открытым письмом об опасных для демократии тенденциях навязывания политической повестки дня.



