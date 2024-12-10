Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Важнее становится политическая повестка дня, а не выбор народа», – прокомментировал он отношение части западных политиков и бюрократов к итогам парламентских выборов в Грузии 26 октября, на которых победу одержала правящая с 2012 года «Грузинская мечта».

«Если воля народа не совпадает с желаниями определенных иностранцев, тогда начинается давление извне, чтобы изменить итоги выборов», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

«Подчинять выборы повестке дня иностранных политиков – это первый признак конца демократии», – считает Шалва Папуашвили. По его словам, «облако восприятия затмевает для иностранных политических групп реальные факты в узких политических целях».

«От этого страдают и демократия, и региональная безопасность», – заявил он, сообщив о «безосновательном давлении на власти Грузии».

По словам председателя парламента Грузии, эти опасные тенденции могут распространиться и затронуть всю Европу.