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Грузия предупредила Запад об опасных для демократии тенденциях
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во вторник выступил с открытым письмом об опасных для демократии тенденциях навязывания политической повестки дня, передает корреспондент газеты в Тбилиси.
«Важнее становится политическая повестка дня, а не выбор народа», – прокомментировал он отношение части западных политиков и бюрократов к итогам парламентских выборов в Грузии 26 октября, на которых победу одержала правящая с 2012 года «Грузинская мечта».
«Если воля народа не совпадает с желаниями определенных иностранцев, тогда начинается давление извне, чтобы изменить итоги выборов», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.
«Подчинять выборы повестке дня иностранных политиков – это первый признак конца демократии», – считает Шалва Папуашвили. По его словам, «облако восприятия затмевает для иностранных политических групп реальные факты в узких политических целях».
«От этого страдают и демократия, и региональная безопасность», – заявил он, сообщив о «безосновательном давлении на власти Грузии».
По словам председателя парламента Грузии, эти опасные тенденции могут распространиться и затронуть всю Европу.