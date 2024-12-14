Потанин сравнил дешевые кредиты со змеей, пожирающей свой хвост

Tекст: Мария Иванова

Президент «Норникеля» Владимир Потанин считает, что выдача дешевых кредитов приведет к росту инфляции, а не производства, передает РИА «Новости».

«Вот говорят: давайте дадим дешевые деньги, все сразу начнут производить… При той конкуренции, которая сейчас происходит за трудовые ресурсы, просто будет неконтролируемый рост заработной платы, который, соответственно, приведет к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост», – сказал Потанин в интервью каналу РБК.

По мнению бизнесмена, для инвестирования, особенно с использованием кредитных ресурсов, снижение ставок неэффективно из-за ограничений на рынке рабочей силы. Выдача необоснованных дешевых кредитов поднимает вопросы о принципах их распределения.

Кроме того, Потанин отметил, что дешевые кредиты окажут немедленное влияние на инфляцию, тогда как рост производства потребует времени.

«Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Компания также является ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения «Норникеля» расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

Напомним, Владимир Потанин прокомментировал судебное разбирательство с «Русалом» в Лондоне.

Ране президент «Норникеля» выступил за увеличение налога на прибыль вместо сборов и единоразовых платежей.

Состояние основного владельца «Норникеля» с начала года выросло на 1,57 млрд долларов, до 32,6 млрд долларов.