Состояние российских миллиардеров выросло на 30,2 млрд долларов

BBI: Российские миллиардеры увеличили совокупное состояние на 30,2 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Состояние российских миллиардеров за девять месяцев текущего года увеличилось на 30,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Наибольший прирост среди них показал Андрей Мельниченко, бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК. Его состояние увеличилось на 6,22 млрд долларов и достигло 25 млрд долларов, что позволило ему занять шестую строчку в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Тройка лидеров по состоянию в России осталась неизменной, однако произошла ротация между второй и третьей строчками. Владимир Потанин, основной владелец «Норникеля», сохранил первое место с состоянием 32,6 млрд долларов, увеличив его на 1,57 млрд долларов с начала года. Бенефициару НЛМК Владимиру Лисину удалось занять второе место, увеличив капитал на 4,27 млрд долларов до 28,2 млрд. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов сместился на третью позицию с ростом состояния на 2,83 млрд долларов до 27,5 млрд долларов.

Четвертое место занял бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, увеличивший свое состояние на 5 млрд долларов до 25,9 млрд. На пятой позиции остался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние снизилось на 2,27 млрд долларов до 25,2 млрд долларов.

Среди остальных в десятке лидеров Михаил Прохоров (группа «Онэксим») с состоянием 18,5 млрд долларов, Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») с сокращением капитала до 15,6 млрд долларов, основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с 15,1 млрд долларов и бизнесмен Дмитрий Рыболовлев с 13 млрд долларов.

Индекс BBI основывается на стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, а также на соотношении капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли. Сейчас в него входят 25 российских граждан с общим состоянием на 1 октября 360,2 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что число российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за прошлый год со 110 до 125 человек.

Кроме того, согласно данным рейтинга BBI, совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 11,084 млрд долларов.

