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Состояние российских миллиардеров выросло на 30,2 млрд долларов
BBI: Российские миллиардеры увеличили совокупное состояние на 30,2 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на 30,2 млрд долларов за девять месяцев этого года, лидером роста стал бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК. Андрей Мельниченко, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Состояние российских миллиардеров за девять месяцев текущего года увеличилось на 30,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Наибольший прирост среди них показал Андрей Мельниченко, бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК. Его состояние увеличилось на 6,22 млрд долларов и достигло 25 млрд долларов, что позволило ему занять шестую строчку в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Тройка лидеров по состоянию в России осталась неизменной, однако произошла ротация между второй и третьей строчками. Владимир Потанин, основной владелец «Норникеля», сохранил первое место с состоянием 32,6 млрд долларов, увеличив его на 1,57 млрд долларов с начала года. Бенефициару НЛМК Владимиру Лисину удалось занять второе место, увеличив капитал на 4,27 млрд долларов до 28,2 млрд. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов сместился на третью позицию с ростом состояния на 2,83 млрд долларов до 27,5 млрд долларов.
Четвертое место занял бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, увеличивший свое состояние на 5 млрд долларов до 25,9 млрд. На пятой позиции остался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние снизилось на 2,27 млрд долларов до 25,2 млрд долларов.
Среди остальных в десятке лидеров Михаил Прохоров (группа «Онэксим») с состоянием 18,5 млрд долларов, Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») с сокращением капитала до 15,6 млрд долларов, основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с 15,1 млрд долларов и бизнесмен Дмитрий Рыболовлев с 13 млрд долларов.
Индекс BBI основывается на стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, а также на соотношении капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли. Сейчас в него входят 25 российских граждан с общим состоянием на 1 октября 360,2 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что число российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за прошлый год со 110 до 125 человек.
Кроме того, согласно данным рейтинга BBI, совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 11,084 млрд долларов.