Потанин счел нецелесообразным поиски правды на фоне конфликта с «Русалом»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, сейчас не лучшее время для конфликтов, передает ТАСС.

«Помните историю про танцора, которому мешают все? Я не могу отделаться от ощущения такой же истории», – сказал глава компании.

Потанин добавил, что Дерипаска резко реагирует на критику руководства Совета Федерации, недоволен ведением спецоперации, денежно-кредитной политикой Эльвиры Набиуллиной и управлением «Норникелем».

Также он отметил, что «Норникель» не переходит к стратегии выживания, а реализует стратегию умеренного роста. Хотя инвестиционная программа урезается, компания сохраняет курс на развитие, но отказывается от «агрессивного» роста из-за недостатка ресурсов.

Кроме того, Потанин счел курс 100-110 рублей за доллар приемлемым и экономически обоснованным, балансирующим интересы бюджета и экспортеров. Он отметил, что западные санкции влияют на расчеты и логистику, вызывая панику и колебания курса.

Напомним, осенью 2022 года «Русал» подал в Высокий суд Лондона иск против Потанина и Whiteleave Holdings Limited. «Русал» считает, что под управлением Потанина «Норникель» утратил ряд ключевых бизнес-активов, что привело к существенным убыткам. В феврале 2023 года «Русал» ходатайствовал о привлечении к делу Crispian Investments Limited и Романа Абрамовича.