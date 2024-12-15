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МИД Украины потребовал извинений от ФИФА за карту без Крыма
Украина потребовала извинений от ФИФА за карту без Крыма
Министерство иностранных дел Украины требует извинений от ФИФА за карту, где Крым не представлен как часть Украины, показанную во время жеребьевки ЧМ-2026.
Министерство иностранных дел Украины потребовало от Международной федерации футбола (ФИФА) извинений за показ карты, на которой Крым не включен в состав Украины, сообщает РИА «Новости». Это произошло во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. Представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что карта является недопустимой, и требует извинений.
Ранее на сайте ФИФА было опубликовано видео, посвященное процедуре жеребьевки, в котором отмечались команды, не могущие встретиться из-за политических причин. На данной карте Крым не был обозначен как часть Украины, что вызвало возмущение украинской стороны. В ответ на это Украинская ассоциация футбола направила официальные письма в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Граффстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса.
Георгий Тихий разместил в социальных сетях отредактированный кадр из видео, где Крым изображен как часть Украины. Это действие подчеркивает позицию украинского правительства и их требование исправить допущенную ошибку. Претензии Украины к ФИФА продолжают вызывать широкий общественный резонанс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на жеребьевке чемпионата мира 2026 года показали карту Украины без Крыма, а УЕФА не включил сборную России в число участников Лиги наций. Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее опубликовал мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза на отстранение сборных и клубных команд России от международных соревнований.