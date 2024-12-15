МИД Украины потребовал извинений от ФИФА за карту без Крыма

Украина потребовала извинений от ФИФА за карту без Крыма

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство иностранных дел Украины потребовало от Международной федерации футбола (ФИФА) извинений за показ карты, на которой Крым не включен в состав Украины, сообщает РИА «Новости». Это произошло во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. Представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что карта является недопустимой, и требует извинений.

Ранее на сайте ФИФА было опубликовано видео, посвященное процедуре жеребьевки, в котором отмечались команды, не могущие встретиться из-за политических причин. На данной карте Крым не был обозначен как часть Украины, что вызвало возмущение украинской стороны. В ответ на это Украинская ассоциация футбола направила официальные письма в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Граффстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса.

Георгий Тихий разместил в социальных сетях отредактированный кадр из видео, где Крым изображен как часть Украины. Это действие подчеркивает позицию украинского правительства и их требование исправить допущенную ошибку. Претензии Украины к ФИФА продолжают вызывать широкий общественный резонанс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на жеребьевке чемпионата мира 2026 года показали карту Украины без Крыма, а УЕФА не включил сборную России в число участников Лиги наций. Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее опубликовал мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза на отстранение сборных и клубных команд России от международных соревнований.