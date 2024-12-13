Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
На жеребьевке ЧМ-2026 показали карту Украины без Крыма
Украина пожаловалась в ФИФА на карту без Крыма на жеребьевке ЧМ-2026
Украинская ассоциация футбола выразила недовольство ФИФА и УЕФА, так как на карте, показанной во время жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, Крым не был обозначен как часть Украины, следует из письма УАФ.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), причина обращения – карта, продемонстрированная во время жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, где Крым не был обозначен как часть Украины, передает РИА «Новости».
На сайте ФИФА ранее было размещено видео о процессе жеребьевки, где на карте были отмечены команды, которые не могут сыграть друг с другом по политическим причинам. УАФ заявила, что карта Украины вызвала «глубокую обеспокоенность» и направила обращение генеральным секретарям ФИФА и УЕФА с просьбой разобраться в ситуации.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение. Несмотря на это, Украина продолжает считать Крым своей территорией, а Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.
Ранее депутат Верховной рады София Федина заявила, что на Украине выпустили учебник с картой страны без Крыма. До этого в ноябре Европарламент в соцсети опубликовал карту с Крымом в составе России, позже публикацию удалили.