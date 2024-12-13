На жеребьевке ЧМ-2026 показали карту Украины без Крыма

Украина пожаловалась в ФИФА на карту без Крыма на жеребьевке ЧМ-2026

Tекст: Вера Басилая

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), причина обращения – карта, продемонстрированная во время жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, где Крым не был обозначен как часть Украины, передает РИА «Новости».

На сайте ФИФА ранее было размещено видео о процессе жеребьевки, где на карте были отмечены команды, которые не могут сыграть друг с другом по политическим причинам. УАФ заявила, что карта Украины вызвала «глубокую обеспокоенность» и направила обращение генеральным секретарям ФИФА и УЕФА с просьбой разобраться в ситуации.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение. Несмотря на это, Украина продолжает считать Крым своей территорией, а Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

Ранее депутат Верховной рады София Федина заявила, что на Украине выпустили учебник с картой страны без Крыма. До этого в ноябре Европарламент в соцсети опубликовал карту с Крымом в составе России, позже публикацию удалили.