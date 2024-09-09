На Украине выпустили учебник с картой страны без Крыма

Рар объяснил слова Шольца о мирных переговорах по Украине

Политолог Рар: Шольц реагирует на гаснущее желание немцев поддерживать Украину

Tекст: Олег Исайченко

«Канцлер чувствует, что в немецком обществе гаснет уровень поддержки Украины. Об этом в частности свидетельствуют результаты земельных выборов в восточной Германии», – отметил германский политолог Александр Рар.

Он напомнил, что через две недели состоятся земельные выборы в Бранденбурге. «Шольц понимает, что его партия может выиграть только призывами к миру на Украине», – объяснил собеседник.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о «моменте для дискуссий» в контексте завершения конфликта на Украине. «Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации, и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас», – сказал он в интервью телеканалу ZDF.

Канцлер также отметил, что страны Запада и Украина планируют провести еще одну «мирную конференцию» и он вместе с Владимиром Зеленским хочет видеть Россию среди участников мероприятия. Шольц при этом добавил, что намерен продолжить усилия по поддержке Киева, но признал, что некоторые граждане не согласны с этим, о чем свидетельствует успех правых на региональных выборах в Германии.

Германия второй после США по объемам поставщик военной помощи Украине. Однако правительство Шольца сталкивается с давлением в связи с общественной усталостью от этого кризиса. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения ВСУ в Курскую область.