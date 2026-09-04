Путин открыл по видеосвязи заседание оргкомитета «Победа»

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». В рамках встречи запланировано выступление главы Российской академии наук Геннадия Красникова. Он представит результаты экспертизы заявок городов, претендующих на почетное звание «Город трудовой доблести».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев доложит о народном голосовании за присвоение статуса. Губернатор Приморья Олег Кожемяко расскажет о развитии экскурсионно-туристической деятельности и создании национального маршрута «Дальневосточная победа». Также ожидается доклад ответственного секретаря Поискового движения России Елены Цунаевой.

На предыдущем заседании оргкомитета в январе прошлого года Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи городам, включая Верхнюю Пышму и Салехард. Этот статус учрежден в 2020 году. В удостоенных его городах устанавливают памятные стелы с гербом и национальной символикой.

Накануне Кремль анонсировал проведение этого мероприятия в дистанционном формате.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства выступить со вступительным словом.

В прошлом году российский лидер подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» семи населенным пунктам.