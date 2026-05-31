Эксперт Арамилев раскрыл правила выживания при встрече с амурским тигром

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев поделился правилами безопасного поведения рядом с опасным зверем, передает РИА «Новости». «Поведение человека зависит от обстоятельств встречи. Если мы находимся в автомобиле и перед собой видим тигра, нужно прекратить движение», – пояснил специалист.

Приближение машины может спровоцировать хищника на демонстрацию агрессии, хотя к нападению это обычно не приводит. Атака на транспортное средство возможна лишь при попытке задавить животное или подъехать вплотную. Водителям советуют остановиться, не открывать окна и ни в коем случае не выходить наружу.

В лесной местности о присутствии зверя предупреждают следы на влажной почве или снегу, а также характерный рык во время отдыха животного. Идти на такие звуки смертельно опасно. Для походов рекомендуется выбирать яркую одежду и избегать одиночных перемещений.

Если контакт все же произошел, нельзя убегать, а одинокому путнику следует издавать резкие металлические звуки. Эффективным средством защиты станет судовой фальшфейер, который нужно зажигать на дистанции менее 30 метров. При появлении хищника в населенном пункте необходимо укрыться в помещении и вызвать экстренные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале амурский тигр напал на мужчину в Чугуевском округе Приморского края.

После гибели охотника полицейские начали патрулирование лесов региона.

Летом прошлого года водитель внедорожника насмерть сбил молодую самку хищника на трассе под Уссурийском.