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Захарова назвала угрозы Зеленского гражданской авиации точкой невозврата
Захарова: Угрозы Зеленского гражданской авиации стали точкой невозврата
Угрозы Владимира Зеленского атаковать гражданскую инфраструктуру лишают западные страны возможности оправдывать поддержку Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Своими намерениями атаковать мирные объекты украинский лидер отрезал союзникам пути к отступлению, заявила Захарова, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнула, что продолжение финансирования Киева теперь будет означать прямое пособничество терроризму.
«Заявление Зеленского относительно того, что он будет наносить удары по гражданской авиационной инфраструктуре… Они просто буквально обрубили все возможности странам, которые его поддерживают, отмежеваться от этого терроризма в случае дальнейшей его финансовой поддержки, поддержки вооружениями. Все это – абсолютная точка невозврата», – сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее президент России Владимир Путин пообещал ответить на угрозы Киева в адрес гражданской авиации.
Организация Объединенных Наций выразила серьезную обеспокоенность из-за возможных атак на мирные объекты.
Международная организация гражданской авиации обновила руководство по мерам безопасности полетов.